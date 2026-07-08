Cine Henfil divulga programação da semana de 10 a 12 de julho

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias - Foto: Divulgação

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 10 a 12 de julho, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

Entre os destaques da programação estão os filmes do Cinema Novo de Novo - Mostra de Curtas de Maricá, Authentic Games: No império desconectado, Nina - A Heroína dos Sete Mares, Tainá - A Origem e os filmes da mostra de prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026.

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Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 10/07 (sexta)

18h – Cinema Novo de Novo

Mostra de Curtas de Maricá: exibição de sete filmes produzidos por cineastas de Maricá valorizando o talento e a potência do audiovisual local. As produções são assinadas pela FR Produções, de Filipe Roberto.

Classificação: 12 anos

Dia 11/07 (sábado)

15h – Authentic Games: No império desconectado

Em Authentic Games: No Império Desconectado, Marco Túlio vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando uma força misteriosa decide arrastá-lo para um universo digital repleto de perigos e criaturas inesperadas. Transformado em seu alter ego, Authentic, ele descobre que o sombrio Império Desconectado planeja sequestrá-lo para restaurar a alegria de um reino dominado pelo caos. Ao lado de aliados improváveis e enfrentando desafios cada vez mais perigosos, Authentic embarca em uma jornada eletrizante para salvar a Família Craft e impedir os planos do Imperador, aprendendo que coragem e amizade podem mudar qualquer destino.

Classificação: 6 anos

17h – Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026 - A Queda do Céu

Baseado no poderoso livro e testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, e do antropólogo francês Bruce Albert, publicado originalmente em francês em 2010, o documentário A Queda do Céu acompanha o importante ritual fúnebre Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ, a mais importante cerimônia dos Yanomami, que reúne centenas de parentes dos falecidos com a finalidade de apagar todos os rastros daquele que se foi e, assim, colocá-lo em esquecimento. Em um mergulho intimista na vida da comunidade, o filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias "xawara", e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica, que nos convida a sonhar longe.

Classificação: 12 anos

19h – Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026 - Hora do Recreio

Hora do Recreio é um documentário que discute a educação brasileira a partir do ponto de vista dos próprios estudantes

Classificação: Livre

Dia 12/07 (domingo)

15h – Nina – A Heroína dos Sete Mares

Na animação francesa Nina - A Heroína dos Sete Mares, embarcamos em uma viagem épica rumo a uma bela e próspera cidade portuária da Grécia antiga chamada Yolcos, onde todos os moradores sempre levaram uma vida pacífica e feliz. Até que, um dia, o deus Poseidon (Paul Borne) acaba se enfurecendo e ameaça destruir completamente qualquer sinal de paz do local. Sob essa ameaça, a ratinha Nina (Kaycie Chase), o gato Sam (Christophe Lemoine) e a gaivota Chickos (Emmanuel Curtil) formam uma união improvável e corajosa para tentar salvar a cidade que tanto amam contra a ira do deus dos mares.

Classificação: Livre

17h – Tainá - A Origem

A floresta amazônica é invadida por piratas da biodiversidade e a jovem índia Maya (Mayara Bentes) acaba tornando-se vítima dos bandidos, deixando órfã a bebê Tainá. A criança é abrigada entre as raízes de uma Grande Árvore e salva pelo velho e solitário pajé Tigê (Gracindo Jr), que passa a cuidar dela e só a devolve para seu povo cinco anos depois, quando será escolhido o novo líder defensor da natureza. Por ser menina, Tainá (Wiranú Tembé) é impedida de se apresentar, mas pela herança da mãe, a última das guerreiras, e com o apoio da esperta menina da cidade Laurinha (Beatriz Noskoski) e do índio nerd Gobi (Igor Ozzy), a indiazinha resolve encarar os malfeitores, desvendando o mistério de sua própria origem.

Classificação: Livre

19h – Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026 – Mambembe

Acompanhando Ruy, um agrimensor solitário, durante uma de suas viagens para estudar Pernambuco, o longa retrata o seu encontro com três mulheres circenses.

Classificação: 12 anos