Maricá abre inscrições para aulas que unem exercício e música em Itaipuaçu

Destinada a pessoas a partir de 16 anos, a prática integra o programa Maricá Esporte Presente da Secretaria de Esportes e oferece atividades que unem música e movimento em uma dinâmica acessível - Foto: Divulgação/João Vitor Silva

Destinada a pessoas a partir de 16 anos, a prática integra o programa Maricá Esporte Presente da Secretaria de Esportes e oferece atividades que unem música e movimento em uma dinâmica acessível - Foto: Divulgação/João Vitor Silva

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para aulas gratuitas de ritmos na Arena de Itaipuaçu. Destinada a pessoas a partir de 16 anos, a prática integra o programa Maricá Esporte Presente da Secretaria de Esportes e oferece atividades que unem música e movimento em uma dinâmica acessível, contribuindo para o condicionamento físico, a melhoria da coordenação motora, o bem-estar e a socialização dos participantes.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na Arena de Itaipuaçu, localizada na Rua São José, no loteamento São Bento da Lagoa, ou pelo site https://www.maricaesportepresente.com.br. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4, além de atestado médico para situações específicas. No caso de menores de idade, é exigida a apresentação dos documentos do responsável e declaração escolar.

"Esse trabalho vai muito além da dança: desenvolvemos aspectos motores, cognitivos e afetivos dos alunos, estimulando coordenação, ritmo, equilíbrio, memória e convivência. Muitos chegam buscando exercício e acabam encontrando um espaço de acolhimento, amizade e melhora da qualidade de vida", destacou o professor da modalidade, Eduardo Silva.

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A aluna Regina de Carvalho ressaltou que a prática transformou sua rotina e ajudou em um momento difícil.

"A aula trouxe qualidade de vida me ajudou a superar um período de luto e depressão. Nas atividades, encontrei apoio, amizade e alegria. É um benefício enorme para a saúde física e emocional", pontuou.

Serviço:

Inscrições para aulas de ritmos

Público-alvo: A partir de 16 anos

Inscrições online: Pelo site https://www.maricaesportepresente.com.br

Inscrições presenciais: Arena de Itaipuaçu (Rua São José, entre as ruas 13 e 14, em São Bento da Lagoa)

Documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4.