Maricá: Festival de Inverno movimenta a cidade com música, gastronomia e cultura

A Prefeitura de Maricá deu início, na sexta-feira (03/07), à quarta edição do Festival de Inverno Recantando, que continuou movimentando o Recanto de Itaipuaçu neste sábado (04/07). Promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, em parceria com as companhias de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) e de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento reúne música ao vivo, gastronomia, artesanato e atrações culturais, fortalecendo o turismo, impulsionando a economia local e valorizando os empreendedores da região.

Durante os dois primeiros dias, o Camping Mandala recebeu shows de artistas locais, feira de artesanato, estandes gastronômicos e espaço kids. A programação continua neste domingo (05/07), com apresentações musicais e a transmissão da partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo. A entrada é gratuita.

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"O primeiro dia do Recantando marca o início do nosso Festival de Inverno aqui no Recanto de Itaipuaçu. Preparamos um evento com feira de artesanato, muita gastronomia e muito rock durante esses três dias. No domingo, teremos a transmissão do jogo do Brasil. Convido todos para virem prestigiar e conhecer esse evento maravilhoso que preparamos para vocês", destacou a secretária de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, Júlia Britto.

Após a programação no Camping Mandala, o Festival Recantando segue nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de julho, quando bares, restaurantes e quiosques participantes do Recanto de Itaipuaçu receberão apresentações musicais e servirão pratos exclusivos preparados especialmente para o festival.