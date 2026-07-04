Onde assistir Brasil x Noruega: confira a programação em Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí
A expectativa para mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 promete movimentar a região
A expectativa para mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 promete movimentar a Região Metropolitana neste domingo (5). A partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final, será transmitida em diversos pontos de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, com telões, shows e programação gratuita para os torcedores.
Confira onde acompanhar o confronto:
Niterói
A principal programação acontece no Caminho Niemeyer, com a Fan Fest – Energia Para Torcer. O evento abre os portões às 13h e contará com três telões para a transmissão da partida, além de atrações musicais, espaço para troca de figurinhas, games, praça de alimentação, maquiagem temática e áreas de convivência.
Programação:
13h – Abertura dos portões e DJ Tamy
15h – Show de Buchecha
17h – Transmissão de Brasil x Noruega
19h – Show de Seu Jorge
21h – Furacão 2000
Outra opção é o Reserva Cultural, que fará a transmissão gratuita da partida em uma sala de cinema, oferecendo conforto e qualidade de imagem e som. A bomboniere funcionará normalmente durante o evento.
São Gonçalo
O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, volta a receber os torcedores após o sucesso das transmissões anteriores.
A programação começa às 15h com DJ e, às 17h, será exibido o jogo do Brasil. O espaço também será ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo e contará com sorteio de álbuns para o público. O parque estará aberto desde as 6h para atividades esportivas e de lazer.
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Maricá
A Prefeitura de Maricá realiza mais uma edição do projeto Esquina da Copa, com telões espalhados por quatro bairros da cidade.
Os pontos de transmissão serão:
Centro – Praça Orlando de Barros Pimentel
Itaipuaçu – Praça dos Gaviões
Inoã – Passarela de Inoã
Ponta Negra
Além da transmissão da partida, haverá DJs, apresentações de samba e atrações culturais gratuitas antes e após o jogo.
No Centro, a programação começa às 14h com DJ Juninho Mix, seguida por show da União de Maricá às 15h. Após o jogo, a cantora Marianna Cunha encerra a festa com o projeto Samba da Copa.
Itaboraí
O Ita Fan Fest acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, a partir das 15h.
Além da transmissão da partida em telão de LED, o público poderá acompanhar apresentações musicais durante toda a programação.
Programação:
15h às 17h – Pagode do Menezes
17h às 19h – Brasil x Noruega
19h às 0h – Show com Maurício Xuxu
A entrada é gratuita e o evento contará com estrutura preparada para receber famílias e torcedores.
Sob supervisão de Marcela Freitas