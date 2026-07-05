Maricá reabre Museu Casa Darcy Ribeiro com programação cultural

Instalado na antiga residência de veraneio de Darcy Ribeiro, projetada por Oscar Niemeyer, o Museu Casa Darcy Ribeiro passa a funcionar de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

Instalado na antiga residência de veraneio de Darcy Ribeiro, projetada por Oscar Niemeyer, o Museu Casa Darcy Ribeiro passa a funcionar de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá reabriu neste sábado (04/07) o Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, após obras de reforma e modernização. Administrado pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), o espaço voltou a receber o público com uma programação gratuita. O destaque foi o lançamento do enredo da Escola de Samba União de Maricá para o Carnaval de 2027, que homenageará Darcy Ribeiro em sua estreia no Grupo Especial.

"Depois de uma reforma muito bem elaborada e executada, a Casa Darcy Ribeiro está de volta para o povo maricaense. Agora, o espaço passa a integrar ainda mais o Caminho das Artes, fortalecendo a cultura da cidade. É muito simbólico que essa reabertura aconteça junto ao lançamento do enredo da União de Maricá em homenagem a Darcy Ribeiro", destacou o presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi.

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A rainha de bateria da União de Maricá, Rayane Dumont, ressaltou a emoção de participar do lançamento do enredo no espaço dedicado ao intelectual. "É um momento muito especial participar desse lançamento na Casa Darcy Ribeiro. A União de Maricá vai contar a história de um dos maiores educadores brasileiros, que tinha uma forte ligação com a cidade. Como maricaense, fico muito feliz em fazer parte dessa homenagem", afirmou.

Moradora da cidade, Ana Amaral comemorou a reabertura do museu. "Eu sempre frequento esse espaço e fiquei muito feliz com a reabertura. O lançamento do enredo da União de Maricá tornou esse momento ainda mais especial", disse.

Instalado na antiga residência de veraneio de Darcy Ribeiro, projetada por Oscar Niemeyer, o Museu Casa Darcy Ribeiro passa a funcionar de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita. O equipamento integra o projeto Caminho das Artes e reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação da memória e a valorização da cultura no município.