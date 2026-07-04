João Gomes é a primeira atração confirmada da Festa da Padroeira em Maricá

A Prefeitura de Maricá confirma o cantor João Gomes como a primeira atração da programação da Festa da Padroeira de 2026. O artista sobe ao palco no dia 13 de agosto, na Barra de Maricá, abrindo a programação de shows da tradicional celebração em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, padroeira do município. O evento acontece entre os dias 13 e 16 de agosto e é promovido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), pela Secretaria de Promoção de Eventos e pela Secretaria de Assuntos Religiosos.

Um dos principais nomes da música brasileira da atualidade, João Gomes promete levar ao público grandes sucessos que marcaram sua carreira e conquistaram fãs em todo o país. A apresentação abre a programação musical da festa, que contará com outras atrações nacionais e locais, que serão divulgadas em breve.

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"A Festa de Nossa Senhora do Amparo é uma das celebrações mais importantes da história de Maricá. A programação une fé, cultura e pertencimento, celebrando a diversidade da cidade e a força dessa tradição", destacou o presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi.

A Festa da Padroeira é uma das celebrações mais tradicionais de Maricá e reúne, todos os anos, moradores e visitantes em uma programação que integra manifestações religiosas, atrações culturais e shows gratuitos. Além de fortalecer a tradição e a identidade cultural do município, o evento também movimenta o turismo e a economia local.

Serviço

Festa da Padroeira de Maricá 2026

Data: 13 a 16 de agosto

Local: Barra de Maricá

Quinta-feira (13/08)

João Gomes

As demais atrações da programação serão divulgadas em breve.