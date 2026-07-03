Festival de Inverno começa essa sexta-feira (3) com shows, gastronomia e artesanato em Itaipuaçu
Promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno essa será a quarta edição do evento
A Prefeitura de Maricá abre nesta sexta-feira (3) a programação da quarta edição do Festival de Inverno Recantando, no Recanto de Itaipuaçu. Promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento terá três fins de semana de atividades que reúnem música ao vivo, gastronomia, artesanato e atrações para toda a família, com entrada gratuita.
O primeiro fim de semana do festival contará com apresentações de Edu Tamaki, BlackBerry, Roller Coasters, Luiz Barreto, Guto Pinaud, Banda Brecth, Rose Lima e Thunderock, além de estandes gastronômicos, espaço de artesanato e área dedicada ao público infantil. Após a programação no Camping Mandala, o evento segue até o dia 19 de julho com atrações em bares, restaurantes e quiosques participantes do Recanto de Itaipuaçu.
Serviço:
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Evento: Festival de Inverno Recantando – 4ª edição
Datas: 3 a 19 de julho
Local: Recanto de Itaipuaçu
Entrada: Gratuita
Programação – Camping Mandala
Sexta-feira (03/07)
17h – Abertura dos estandes
18h – Abertura oficial com Edu Tamaki
20h – BlackBerry
22h – Roller Coasters
Sábado (04/07)
15h – Abertura dos estandes
16h – Abertura do evento
17h – Luiz Barreto
18h45 – Guto Pinaud
20h30 – Banda Brecth
22h15 – Rose Lima
Domingo (05/07)
14h – Abertura dos estandes
15h – MotoRoad Band
16h – Transmissão do jogo Brasil x Noruega pela Copa do Mundo
18h – MotoRoad Band
20h – Thunderock