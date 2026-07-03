Grupo Amanhecer faz roda de samba especial em São Gonçalo para celebrar aniversário do cantor Vilson

O Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense, fará uma roda de samba especial, para celebrar o aniversário do cantor Vilson, um dos lideres da banda de samba e pagode de São Gonçalo. Os músicos irão se apresentar nesse domingo (5), a partir de 14 horas, no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo, com a participação de convidados.

O evento terá entrada franca, com venda de bebidas e combos a preços especiais. Durante as apresentações do Amanhecer, os cantores Pedrinho da Voz, Bruninho e Batata também farão participações. Nos intervalos os DJ's Breno Brum e Fabinho vão animar o público com música eletrônica. "É sempre uma emoção forte cantar para o nosso público, no bairro onde nasceu o Amanhecer surgiu. Estamos em casa e certamente será um dia especial", afirmou Vilton, que é um dos líderes do Amanhecer.

O Grupo surgiu em meados da década de 80, a partir de encontros de grupo de amigos em festas e 'resenhas' nos fins de semana, após o futebol. Os anos se passaram, mas o Amanhecer atravessou todas as fases do samba e do pagode ao longo dos anos, oferecendo música de qualidade e entretenimento ao público.

Leia também:

Motociclista atropela e quebra perna de policial durante blitz em São Gonçalo

Mãe de Deolane Bezerra vira alvo de RO após acusar delegada de receber propina