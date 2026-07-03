Grupo Amanhecer faz roda de samba especial em São Gonçalo para celebrar aniversário do cantor Vilson
Evento será nesse domingo (5), no Espaço Cultural Mesa Redonda, no Campo Novo, com entrada franca e participações especiais
O Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense, fará uma roda de samba especial, para celebrar o aniversário do cantor Vilson, um dos lideres da banda de samba e pagode de São Gonçalo. Os músicos irão se apresentar nesse domingo (5), a partir de 14 horas, no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo, com a participação de convidados.
O evento terá entrada franca, com venda de bebidas e combos a preços especiais. Durante as apresentações do Amanhecer, os cantores Pedrinho da Voz, Bruninho e Batata também farão participações. Nos intervalos os DJ's Breno Brum e Fabinho vão animar o público com música eletrônica. "É sempre uma emoção forte cantar para o nosso público, no bairro onde nasceu o Amanhecer surgiu. Estamos em casa e certamente será um dia especial", afirmou Vilton, que é um dos líderes do Amanhecer.
O Grupo surgiu em meados da década de 80, a partir de encontros de grupo de amigos em festas e 'resenhas' nos fins de semana, após o futebol. Os anos se passaram, mas o Amanhecer atravessou todas as fases do samba e do pagode ao longo dos anos, oferecendo música de qualidade e entretenimento ao público.
Leia também:
Motociclista atropela e quebra perna de policial durante blitz em São Gonçalo
Mãe de Deolane Bezerra vira alvo de RO após acusar delegada de receber propina