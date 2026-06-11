Maricá terá telão e shows gratuitos para os torcedores nos jogos do Brasil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), promove o projeto Esquina da Copa, uma programação especial que vai transformar a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, em um ponto de encontro para moradores e visitantes acompanharem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A programação acontece nos dias 13, 19 e 24/06, com transmissão das partidas em telão, apresentações culturais e shows gratuitos.

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A iniciativa celebra a paixão nacional pelo futebol e valoriza a cultura popular brasileira com atrações antes e depois dos jogos. Entre os destaques, estão apresentações da União de Maricá, presente nos três dias do evento, rodas de samba com artistas da cidade e, no encerramento da programação, uma participação especial da Beija-Flor de Nilópolis.

Segundo o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, a proposta é transformar cada partida do Brasil em um momento de celebração para a cidade.

“O Esquina da Copa é um espaço de encontro, celebração e convivência para que a população possa compartilhar a emoção de acompanhar os jogos do Brasil. O futebol é uma das maiores expressões da cultura popular brasileira e a Copa do Mundo reúne diferentes pessoas em torno dessa festa”, pontuou.

Programação da Esquina da Copa

13/06 (Sábado)

17h30 – União de Maricá

19h – Brasil x Marrocos

21h – Samba da Copa convida Samba da Mulher e Gianne Mello

19/06 (Sexta-feira)

20h – União de Maricá

21h30 – Brasil x Haiti

23h30 – Samba da Copa convida Marcos Santos e Victoria Telles

24/06 (Quarta-feira)

16h – União de Maricá

17h20 – Beija-Flor de Nilópolis

19h – Brasil x Escócia

21h – Samba da Copa convida Marianna Cunha e Ronaldo Valentim