Equipe de arbitragem do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo é divulgado

Foi divulgado, na manhã desta quarta-feira (10), a equipe de arbitragem escalada para comandar a partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, o confronto contra o Marrocos , que acontece neste sábado (13), às 19h. O árbitro principal escolhido para o jogo foi o esloveno Slavko Vincic.

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Os escalados para assistentes de campo também são da Eslovênia, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Também há suíços na equipe, o quarto árbitro, Sandro Schaerer e a juíza reserva Stéphane de Almeida.

O jogo está marcada para o próximo sábado (13), às 19h, e acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, localizado nos Estados Unidos.

O árbitro principal, Slavko Vincic, tem um histórico polêmico fora dos campos. O esloveno foi detido com outras 35 pessoas em uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina, em 2020, em que ele foi acusado de envolvimento com prostituição, tráfico de armas e drogas. O juíz foi conduzido à delegacia e precisou prestar depoimento, mas acabou liberado logo depois e declarado inocente. As informações foram divulgadas através do jornal português "A Bola".