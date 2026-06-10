Maricá: ‘Espraiado de Portas Abertas’ terá edição especial de festa junina neste domingo (14)

O evento convida moradores e turistas a uma imersão nas belezas naturais e na cultura da região - Foto: Foto: Thamyris Mello

O evento convida moradores e turistas a uma imersão nas belezas naturais e na cultura da região - Foto: Foto: Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, realiza no próximo domingo (14/06), mais uma edição do 'Espraiado de Portas Abertas', com o tema festa junina. O evento reúne gastronomia típica, música ao vivo, experiências rurais e atrações culturais, valorizando as tradições do interior e fortalecendo o turismo local.

A programação musical contará com apresentações dos artistas do projeto Pratas da Casa, levando diferentes estilos musicais ao público durante todo o dia. Entre as atrações confirmadas estão Roberta Tílio, Ricardo Pop, Raquel Fonseca, Givan e Junio, Eduardo Silva, Tatudoemcasa, Carolzinha e Palito, Betinho Bahia e Ismayer Alves, Dida Show, Natalia Pani, Edu Farias e Baião do Biguá.

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O evento convida moradores e turistas a uma imersão nas belezas naturais e na cultura da região, com um dia especial repleto de sabores da roça, artesanato, hospitalidade e contato com os empreendimentos locais. O Espraiado de Portas Abertas é uma iniciativa que incentiva o desenvolvimento econômico da região, promove o turismo rural e destaca o potencial cultural e gastronômico do bairro.

Serviço:

Espraiado de Portas Abertas – Edição Festa Junina

Data: 14 de junho

Horário: 9h às 17h

Local: Espraiado