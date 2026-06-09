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Parque RJ Nosso Sonho se prepara para torcer para o Brasil na Copa do Mundo

Espaço vai contar com telão para exibição dos jogos da primeira fase

relogio min de leitura | Escrito por Redação 09 de junho de 2026 - 09:29
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir os jogos da seleção com atrações musicais para o público -

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai exibir os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026. O maior espaço de lazer de São Gonçalo se prepara para receber as famílias gonçalenses e torcer pela seleção, que vai estrear na competição no próximo sábado (13), às 19h.

A partir das 17h de sábado, o público será animado por diversas músicas tocadas por DJ, e às 19h, a partida entre Brasil e Marrocos será transmitida em um telão.

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E não acaba por aí: haverá transmissão dos três jogos da Seleção Brasileira. No dia 19 (sexta-feira), o evento inicia às 19h e a partida contra o Haiti será exibida às 21h30. Na partida contra a Escócia, no dia 24 (quarta-feira), a programação se repete, a partir das 17h.

O parque foi inaugurado em março deste ano e já é o destino dos gonçalenses que desejam aproveitar momentos de lazer e práticas esportivas. O espaço fica na Rua Formosa, nº3352 e funciona das 6h às 22h, de terça a domingo.

Tags:

Copa do Mundo 2026 Parque RJ Nosso Sonho São Gonçalo transmissão copa 2026

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