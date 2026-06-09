Show reúne artistas de Niterói em apresentação inédita protagonizada exclusivamente por mulheres

O grupo vocal Duba apresenta o show inédito “Mulheres Feitas de Música”, no dia 14 de junho (domingo), às 19h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. O espetáculo reúne compositoras, cantoras, instrumentistas e arranjadoras de Niterói em uma apresentação protagonizada exclusivamente por mulheres, trazendo repertório autoral e arranjos inéditos criados pelas próprias artistas envolvidas. A classificação livre e os ingressos são R$ 20 (inteira),

A apresentação será conduzida pelo trio vocal formado por Carolina Ferreira, Leila Telles e Marina Guisasola, e contará com participações especiais das cantoras e compositoras Aline Peixoto e Belliza Luar, do quarteto feminino de cordas Nina’s, das percussionistas Clarice Maciel e Lari Reis, além do Coro de Batom, formado por 20 mulheres e regido por Carolina Ferreira.

“O projeto nasce da vontade de reunir mulheres artistas da cidade em um espetáculo onde todas as etapas criativas fossem conduzidas por mulheres, da composição aos arranjos, da performance à produção. Mais do que um show, queremos celebrar a potência da criação coletiva feminina e ampliar os espaços de visibilidade para artistas de Niterói.”, disse Carolina.

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Criado em 2015 durante a graduação de Música da UNIRIO, o Duba desenvolve uma pesquisa própria de linguagem musical e cênica, consolidando sua trajetória em importantes espaços culturais do Rio de Janeiro, como Cidade das Artes, Teatro Municipal de Niterói, Solar do Jambeiro e Espaço Cultural Correios.

Além do espetáculo, o projeto também ofereceu duas oficinas gratuitas voltadas para mulheres: uma oficina de canto ministrada por Aline Peixoto e uma oficina de composição coletiva conduzida por Belliza Luar, que aconteceram em Niterói, no mês de maio.

SERVIÇO

Show: Mulheres Feitas de Música

Data: 14 de junho (domingo)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói – RJ

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Classificação: Livre