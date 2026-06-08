Mulher morre após ser atropelada na RJ-106 em Maricá

Devido ao acidente, uma faixa da RJ-106 precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores de resgate - Foto: Reprodução/Google Street View

Devido ao acidente, uma faixa da RJ-106 precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores de resgate - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu após ser atropelada após ser atropelada por uma moto na noite deste domingo (7), na RJ-106, altura do bairro Inoã, em Maricá. Um homem, também com cerca de 50 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

O acidente ocorreu na pista sentido Centro, nas proximidades do Tubarão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h30 para atender a ocorrência.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram a mulher já sem vida. O homem ferido recebeu os primeiros socorros ainda na rodovia e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

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Devido ao acidente, uma faixa da RJ-106 precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores de resgate, perícia e remoção das vítimas. O fluxo de veículos na região ficou lento durante a ocorrência.

O corpo da mulher foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos de identificação e exames de rotina.