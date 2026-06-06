Maricá registra menor índice de letalidade violenta em 24 anos

O novo Centro Integrado de Comando e Controle será responsável pelo monitoramento das mais de 7 mil câmeras previstas para a cidade - Foto: Divulgação

O novo Centro Integrado de Comando e Controle será responsável pelo monitoramento das mais de 7 mil câmeras previstas para a cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, alcançou nos primeiros cinco meses de 2026 alguns dos melhores indicadores da série histórica monitorada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). No período de janeiro a maio, o município registrou o menor índice de letalidade violenta em 24 anos, completou 845 dias sem latrocínio e chegou a 18 meses sem roubo de carga, resultados que refletem a queda em crimes de forte impacto social.

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“Segurança pública é uma das nossas prioridades. Estamos realizando investimentos históricos em tecnologia, inteligência, integração e valorização dos profissionais que atuam diariamente na proteção da população. Esse trabalho mostra que planejamento, presença operacional e uso inteligente da tecnologia produzem resultados concretos”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Júlio Veras.

Entre os principais destaques do levantamento está a letalidade violenta, que teve apenas quatro ocorrências nos cinco primeiros meses do ano, o menor número desde o início das medições, em 2003. O índice representa queda de mais de 55% em relação ao mesmo período de 2025 e redução superior a 89% na comparação com 2018.

A consolidação da marca de 845 dias sem latrocínio (roubo seguido de morte) e de 550 dias sem registro de roubos de carga confirma a redução da incidência de crimes graves no município. Os roubos de rua também apresentaram queda, com 90 ocorrências entre janeiro e maio, o menor patamar em 15 anos.

O roubo de veículos teve 16 registros neste ano, o segundo menor índice em mais de duas décadas. Na comparação com 2025, quando houve 29 registros, a redução é de aproximadamente 45%. Em relação a 2017, ano de maior alta com 118 casos, a queda supera 86%.

Para Júlio Veras, os resultados são consequência de uma política pública baseada em integração, tecnologia e valorização dos profissionais.

“Firmamos importantes acordos de cooperação técnica com órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Também ampliamos o Proeis, com novos valores e maior capacidade operacional para reforçar o policiamento na cidade”, acrescentou o secretário.

Mais capacitação e estrutura

A política municipal inclui capacitação permanente dos servidores, com a participação dos agentes em treinamentos especializados focados no aprimoramento técnico e operacional da Guarda Municipal. Outro projeto estratégico é a construção da Cidade da Segurança, complexo que vai reunir a nova sede da corporação, academia de formação, Centro Integrado de Comando e Controle de última geração, além da previsão de instalação do futuro Batalhão da Polícia Militar e de uma companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

O novo Centro Integrado de Comando e Controle será responsável pelo monitoramento das mais de 7 mil câmeras previstas para a cidade, consolidando Maricá como uma cidade inteligente, com tecnologia aplicada à proteção da população, ao planejamento operacional e à prevenção da criminalidade.

“Nosso objetivo é claro: proporcionar mais qualidade de vida e tranquilidade para a população, além de criar um ambiente seguro e atrativo para investimentos, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Maricá está construindo uma política pública sólida para o presente e para o futuro”, concluiu Veras.