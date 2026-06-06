São Gonçalo reforça importância do teste do pezinho em recém-nascidos

O exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Julio Diniz/Arquivo

O exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Julio Diniz/Arquivo

Celebrado no dia 6 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância desse exame simples, mas fundamental para a saúde dos bebês. Ele é um dos primeiros na vida de um recém-nascido e deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde realiza a triagem neonatal – como também é chamado – em nove locais: cinco polos sanitários e quatro clínicas municipais, em dias e horários alternados.

“É um exame de prevenção que diagnostica 54 distúrbios, deficiências e doenças em fase pré-sintomática. Quanto antes forem descobertos, melhor a chance de resposta eficiente dos tratamentos, minimizando os danos à saúde da criança. O tratamento precoce pode impedir complicações de saúde e algumas sequelas”, relatou a coordenadora do Programa Integral de Saúde da Criança e do Adolescente, Pricila Kessy Vollú.

O Teste do Pezinho pode ser realizado até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida. Muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas. Caso as doenças sejam diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves, tratamentos mais difíceis ou até levar à morte.

É apenas um furinho no calcanhar do bebê que pode mudar toda a vida da criança, já que detecta precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais antes mesmo do aparecimento dos sintomas. As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo aquelas aparentemente saudáveis.

Para realizar o exame, que é gratuito e não causa qualquer reação no bebê, os responsáveis devem apresentar comprovante de residência e documento do responsável; certidão de nascimento do bebê, cartão de vacina e cartão do SUS da criança (caso já tenha). Caso a criança ainda não tenha certidão, pode fazer o exame com a declaração de nascido vivo (DNV). Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.

Locais de exames:

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda por ordem de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h

Livre demanda por ordem de chegada

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Livre demanda por ordem de chegada

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por ordem de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por ordem de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Mutondo

De segunda a quarta e sexta, das 8h às 18h

Quinta e sábado, das 8h às 10h

Livre demanda por ordem de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Terça e sábado, das 8h às 12h

Livre demanda por ordem de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Colubandê

Segunda e quarta, das 8h às 11h30

Livre demanda por ordem de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

Segunda e quinta, das 8h às 10h

Livre demanda por ordem de chegada