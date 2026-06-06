Maricá: Cine Henfil destaca filmes da Mostra de Cinema Alemã em programação gratuita até 7 de junho

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, realiza até 7 de junho uma nova programação gratuita no Cinema Público Municipal Henfil, no Centro. O destaque da semana fica por conta da Mostra de Cinema Alemã – Um Século de Cinema, com a exibição clássicos da cinematografia mundial, como “Metrópolis”, no domingo (07), às 19h.

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“Metrópolis”, uma das obras mais emblemáticas do cinema expressionista, retrata uma cidade futurística dividida entre trabalhadores e planejadores, em uma narrativa que atravessa gerações e segue como referência estética e política no audiovisual.

A programação também inclui opções para diferentes públicos. Neste sábado (06), às 15h, será exibida a animação “O Grande Mauricinho”, com classificação livre. Às 17h, entra em cartaz “O Rei da Internet”, produção nacional sobre Daniel, um jovem prodigioso que se torna o maior hacker do país. Às 19h, o Cine Henfil realiza uma homenagem à cantora Maysa, que completaria 90 anos, em reconhecimento ao legado artístico deixado por uma das vozes mais marcantes da música brasileira.

No domingo (07), a programação começa às 15h com “Bruxarias”, animação sobre Malva, uma menina de 10 anos que parte em busca da avó após o sequestro cometido pela dona de uma fábrica de cosméticos interessada em fórmulas ancestrais. Às 17h, haverá nova sessão de “O Rei da Internet”. O encerramento da semana será às 19h, com “Metrópolis”, dentro da Mostra de Cinema Alemão.

Para garantir o ingresso gratuito, o público deve acessar o site https://www.cinehenfil.art.br, escolher o filme e reservar o assento. A orientação é chegar com antecedência para validar o ticket antes do início da sessão. O Cine Henfil fica na Rua Alferes Gomes, 390 - Centro, Maricá/RJ.

Confira a programação:

Dia 06/06 (sábado)

15h – O Grande Mauricinho

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato falante que viaja de cidade em cidade vendendo seu negócio de exterminação de ratos. Mas ele é, também, um malandro, vendendo suas habilidades felinas para enganar as pessoas que o contratam. Ele não faz isso tudo sozinho. Junto com seu parceiro Kinho, um flautista mágico, eles convocam uma horda de ratos e os levam para fora da cidade. Assim que o "trabalho" é feito e o dinheiro da recompensa está em suas patas, ele divide com Kinho e...os ratos. Os ratos, também, não são qualquer espécie de roedores, já que eles falam, se vestem e vivem em uma comunidade paradisíaca com o dinheiro que faturam com Mauricinho e Kinho. Tudo vai bem até que eles decidem golpear a cidade de Bad Blintz, onde conhecem uma garota obcecada por livros, Marina, que os leva em uma aventura para resolver um grande mistério da cidade.

Classificação: Livre

17h – O Rei da Internet

Daniel, rapaz prodigioso que fica deslumbrado com as conquistas a partir de sua capacidade excepcional para hackear sistemas, se tornando o maior hacker do país.

Classificação: 18 anos

19h – Homenagem à Maysa

Uma emocionante homenagem à cantora e artista Maysa, que marcou gerações com seu talento e deixou um legado inesquecível.

Classificação: Livre

Dia 07/06 (domingo)

15h – Bruxarias

Malva é uma menina de 10 anos, que leva uma vida tranquila com sua avó e seu bichinho de estimação, Mus, em uma caravana de vendas de produtos medicinais. As fórmulas destes produtos são um segredo ancestral guardado por sua família. O sucesso desperta o interesse de Rufa, a malvada dona de uma fábrica de cosméticos, que decide raptar a vovó da garota para descobrir os ingredientes secretos que ela utiliza em sua produção. Malva, então, parte em busca de sua avó, à medida que vai descobrindo mais sobre a história mágica de seus antepassados.

Classificação: Livre

17h – O Rei da Internet

Classificação: 18 anos

19h – Mostra de Cinema Alemão - Metrópolis

Numa cidade futurística dividida entre os trabalhadores e os planejadores, o filho do maior planejador se apaixona por uma trabalhadora.

Classificação: 12 anos