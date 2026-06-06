Rio: mostra sobre Iemanjá ocupa Biblioteca Parque Estadual até dia 15

Todas as 123 peças expõem a temática de Iemanjá e podem ser adquiridas pelo público durante a mostra - Foto: Divulgação/Secec-RJ

Todas as 123 peças expõem a temática de Iemanjá e podem ser adquiridas pelo público durante a mostra - Foto: Divulgação/Secec-RJ

A exposição gratuita Saudação a Iemanjá - 3 Tempos, promovida pelo movimento artístico independente Tabuleta Itinerante, ocupa até o próximo dia 15 a Biblioteca Parque Estadual, ligada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

A atração reúne obras mais de 100 pessoas, desde artistas plásticos renomados, galeristas, curadores até outros que fizeram suas primeiras exposições dentro do movimento Tabuleta Itinerante.

Todas as 123 peças expõem a temática de Iemanjá e podem ser adquiridas pelo público durante a mostra. As pinturas têm tamanho de 40 por 60 centímetros e o preço varia de R$ 200 a mais de R$ 4 mil.

A mostra apresenta diferentes leituras e linguagens inspiradas na figura de Iemanjá, a Rainha do Mar e mãe de quase todos os orixás. As obras convidam o público a refletir sobre a diversidade de interpretações e manifestações artísticas relacionadas à divindade, símbolo do amor maternal e puro e padroeira dos amores.

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