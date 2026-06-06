Dias de jogo do Brasil terão meia entrada no AquaRio, Museu de Cera, Mar de Espelhos e GEX

Brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogo do Brasil, visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar meia entrada no combo Experiência Completa, que reúne Dreamland Museu de Cera, Mar de Espelhos, AquaRio e Globo Experience (GEX), além de garantir o mesmo benefício para ingressos avulsos de cada um dos atrativos. A ação especial acompanha a inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do complexo. O espaço passa a abrigar uma nova estátua de Pelé, eternizando o Rei do Futebol ao lado de outros grandes nomes da história do esporte.

O universo da Copa do Mundo ganha um novo endereço na Zona Portuária do Rio. A recém-inaugurada Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, reúne Pelé, Lionel Messi e Zico em um espaço dedicado a alguns dos maiores ídolos da história do futebol, convidando o público a revisitar momentos que marcaram gerações de torcedores.

Produzida em Londres, na Inglaterra, a estátua de Pelé foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com acompanhamento e aprovação em todas as etapas por representantes ligados ao jogador e membros da CBF, buscando garantir fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória do ídolo na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. A peça reproduz, de forma fiel, a altura e até o número da chuteira de Pelé, além de utilizar uniforme cedido pela mesma fornecedora de material esportivo da época.

Parceria com a Panini transforma a Galeria da Copa em ponto oficial de figurinhas

Até o dia 7 de junho, o espaço conta com parceria especial da Panini, tornando-se ponto oficial de troca de figurinhas da Copa do Mundo. O público poderá comprar figurinhas no local, participar das trocas, concorrer a álbuns gratuitos e aproveitar cenários inspirados no universo do futebol.

Um circuito de experiências em um único endereço

O complexo reúne atrações para diferentes públicos em um mesmo percurso. Logo na entrada, no lobby, o Dreamland Museu de Cera apresenta personalidades que marcaram a história, o esporte, a música, o cinema e a cultura pop, incluindo a nova Galeria da Copa.

No segundo andar, o Mar de Espelhos propõe uma experiência sensorial em meio a reflexos, luzes e cenários imersivos. Já no terceiro andar, o AquaRio oferece contato direto com a vida marinha em 26 mil metros quadrados, com cerca de 10 mil animais de 350 espécies distribuídos em 4,5 milhões de litros de água. Entre os destaques estão o Grande Tanque Oceânico, os túneis subaquáticos, as áreas de toque e o Reino dos Axolotes.

No quarto andar, o Globo Experience (GEX) leva o público aos bastidores da TV Globo em ambientes interativos inspirados em novelas, realities e programas que marcaram gerações.

Serviço – Promoção Copa do Mundo

Benefício

50% de desconto para brasileiros que visitarem o complexo usando a camisa da Seleção Brasileira nos dias de jogo do Brasil.

Onde vale

Combo Experiência Completa (Museu de Cera + Mar de Espelhos + AquaRio + GEX);

Ingressos avulsos do Dreamland Museu de Cera;

Ingressos avulsos do Mar de Espelhos;

Ingressos avulsos do AquaRio;

Ingressos avulsos do Globo Experience (GEX).

Condições

Válida apenas nos dias de jogo da Seleção Brasileira;

Exclusiva para brasileiros;

Compra obrigatoriamente realizada pelo site oficial.

Serviço – AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h);

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h).

Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br