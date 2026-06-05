Autora de Maricá lançará primeiro livro em feira internacional em Londres no dia 13 de junho

Úrsula de Souza McCulloch é natural de Maricá e mora há cinco anos no Reino Unido - Foto: Divulgação

Úrsula de Souza McCulloch é natural de Maricá e mora há cinco anos no Reino Unido - Foto: Divulgação

A literatura produzida por mulheres brasileiras atravessará o oceano e ganhará espaço em uma das mais importantes iniciativas de promoção da língua portuguesa no exterior. No dia 13 de junho, a editora Mapa das Letras e integrantes da Coletiva Escritoras Vivas participarão da programação oficial da Feira Literária Internacional da Língua Portuguesa (Flilp), realizada na Goldsmiths University of London, em Londres, Inglaterra.

A programação contará com o lançamento internacional do livro "Mar de Raio", da escritora Úrsula de Souza McCulloch, às 17h10 em horário local (13h10 horário de Brasília). A obra, que contou com design de capa da artista Camille Braga e edição da Mapa das Letras, integra o catálogo de autoras da editora e amplia a presença da literatura produzida por mulheres brasileiras em territórios de circulação global da língua portuguesa.

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"Estou muito emocionada e ansiosa, é a realização de um sonho da infância, e poder publicar meu primeiro livro com uma editora que valoriza a autoria feminina, tornou tudo ainda mais especial", comenta a autora.

A equipe brasileira será representada pelas editoras e produtoras culturais Cyntia Fonseca e Yonara Costa, que levarão ao público internacional obras, experiências e ações desenvolvidas pela Mapa das Letras e pela Coletiva Escritoras Vivas, iniciativa dedicada à formação, divulgação e valorização da escrita produzida por mulheres.

A participação na Flilp será viabilizada por meio do edital Mobilidades – Módulo I, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instrumento que tem fortalecido a circulação de agentes culturais brasileiros em espaços nacionais e internacionais.

Yonara Costa e Cyntia Fonseca | Foto: Divulgação

Além do lançamento de "Mar de raio", outro destaque da participação brasileira será a oficina de escrita criativa "Versos do Tempo: correnteza de memórias na poesia da saudade", ministrada por Yonara Costa, ao meio-dia em horário local (8h, horário de Brasília), no Espaço Pedro Bandeira. A atividade propõe uma imersão na construção poética a partir das memórias afetivas, explorando a saudade como matéria-prima para a criação literária e o fortalecimento das narrativas pessoais.

Para Cyntia Fonseca, editora da Mapa das Letras, a participação na feira simboliza um importante passo para a internacionalização do trabalho desenvolvido pela editora e pela Coletiva Escritoras Vivas. “Além da realização de mais um sonho tanto individual quanto coletivo, levar as histórias das autoras da nossa coletiva e da nossa editora para um evento internacional dedicado à língua portuguesa é uma forma de mostrar a potência da produção literária feita por mulheres brasileiras. São mulheres de São Gonçalo, de Maricá, de toda a região metropolitana, que estão no corre todos os dias, que são múltiplas, trabalhadoras, mães, mães atípicas, empreendedoras e estudantes”, destaca.

Já para Yonara Costa, a presença na Flilp representa a oportunidade de criar pontes entre diferentes experiências culturais por meio da literatura. “A escrita nasce de territórios muito particulares, mas encontra eco em experiências universais. Levar nossa produção literária para Londres é reafirmar que as histórias contadas por mulheres brasileiras dialogam com o mundo. A oficina que apresentaremos também é um convite para transformar memórias em arte e compartilhar afetos por meio da palavra”, afirma.

Livro Mar de Raio | Foto: Divulgação

A programação representa uma oportunidade de ampliar o intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido, promover a literatura contemporânea brasileira e fortalecer a presença de autoras independentes em circuitos internacionais do livro e da leitura.

A Flilp reúne escritores, pesquisadores, artistas, editores e leitores de diferentes países que compartilham o português como língua de criação, memória e identidade cultural. O evento promove debates, lançamentos, encontros literários e atividades voltadas à difusão da literatura em língua portuguesa. No Brasil, será possível acompanhar a programação pelo instagram da Flilp: https://www.instagram.com/flilpfeiraliteraria/

Sobre a autora

Úrsula de Souza McCulloch é natural de Maricá e atualmente mora em Corby, em Northamptonshire, Inglaterra, com o marido e dois filhos.

Mar de Raio é seu primeiro livro solo, que traz as dores e delícias de ser uma mulher latina imigrante na Europa e mais: curiosidades, relatos, vivências, análises crítico sociais... enfim, uma viagem imperdível.

Serviço

Feira Literária Internacional da Língua Portuguesa (FLILP)

Data: 13 de junho de 2026

Local: Goldsmiths, University of London

Endereço: 8 Lewisham Way, London SE14 6NW, Reino Unido

Instagram da Mapa das Letras: https://www.instagram.com/mapadasletras

Instagram da Coletiva Escritoras Vivas: https://www.instagram.com/escritorasvivas

Instagram da autora Úrsula de Souza McCulloch: https://www.instagram.com/ursulasouzaescritora/