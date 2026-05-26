Maricá comemora 212 anos com desfile cívico marcado pela participação das escolas
O desfile teve como tema “Maricá que inova: tecnologia, educação e economia das pessoas”
A cidade de Maricá celebrou nesta terça-feira (26) os 212 anos de emancipação político-administrativa com o tradicional desfile cívico no Centro. O evento reuniu estudantes, professores, autoridades municipais e moradores em uma manhã de homenagens, apresentações culturais e valorização da educação pública.
Realizado na Avenida do Samba Adélia Breve, o desfile teve como tema “Maricá que inova: tecnologia, educação e economia das pessoas” e contou com a participação de dezenas de unidades da rede municipal de ensino. Escolas indígenas, escolas de aplicação, turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de estudantes dos preparatórios populares e do programa Passaporte Universitário marcaram presença na celebração.
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A programação começou nas primeiras horas da manhã com a cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente à prefeitura. Depois, alunos, educadores e equipes das unidades escolares seguiram para a avenida, onde famílias e moradores acompanharam as apresentações ao longo do percurso.
A abertura ficou por conta da Guarda Municipal, que homenageou o ex-comandante Luciano Moretti. Em seguida, as escolas desfilaram levando apresentações musicais, fanfarras, faixas e projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano letivo.
As bandas escolares chamaram atenção do público durante as apresentações. Os estudantes também abordaram temas ligados à sustentabilidade, cultura, pertencimento, inclusão social e inovação, reforçando a diversidade presente na rede municipal de ensino.
O evento contou ainda com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes da área da educação, que acompanharam as apresentações ao lado da população.
Além de celebrar o aniversário da cidade, o desfile manteve viva uma tradição que atravessa gerações em Maricá, reunindo antigos participantes, famílias e alunos em um momento de integração e orgulho pela história do município.