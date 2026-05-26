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Maricá comemora 212 anos com desfile cívico marcado pela participação das escolas

O desfile teve como tema “Maricá que inova: tecnologia, educação e economia das pessoas”

relogio min de leitura | Escrito por Nayra Silva com edição de Cyntia Fonseca 26 de maio de 2026 - 14:50
A programação começou nas primeiras horas da manhã com a cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente à prefeitura
A programação começou nas primeiras horas da manhã com a cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente à prefeitura -

A cidade de Maricá celebrou nesta terça-feira (26) os 212 anos de emancipação político-administrativa com o tradicional desfile cívico no Centro. O evento reuniu estudantes, professores, autoridades municipais e moradores em uma manhã de homenagens, apresentações culturais e valorização da educação pública.

Realizado na Avenida do Samba Adélia Breve, o desfile teve como tema “Maricá que inova: tecnologia, educação e economia das pessoas” e contou com a participação de dezenas de unidades da rede municipal de ensino. Escolas indígenas, escolas de aplicação, turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de estudantes dos preparatórios populares e do programa Passaporte Universitário marcaram presença na celebração.

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A programação começou nas primeiras horas da manhã com a cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente à prefeitura. Depois, alunos, educadores e equipes das unidades escolares seguiram para a avenida, onde famílias e moradores acompanharam as apresentações ao longo do percurso.

A abertura ficou por conta da Guarda Municipal, que homenageou o ex-comandante Luciano Moretti. Em seguida, as escolas desfilaram levando apresentações musicais, fanfarras, faixas e projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano letivo. 

As escolas desfilaram levando apresentações musicais
As escolas desfilaram levando apresentações musicais |  Foto: Layla Mussi

As bandas escolares chamaram atenção do público durante as apresentações. Os estudantes também abordaram temas ligados à sustentabilidade, cultura, pertencimento, inclusão social e inovação, reforçando a diversidade presente na rede municipal de ensino.

O evento contou ainda com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes da área da educação, que acompanharam as apresentações ao lado da população.

Além de celebrar o aniversário da cidade, o desfile manteve viva uma tradição que atravessa gerações em Maricá, reunindo antigos participantes, famílias e alunos em um momento de integração e orgulho pela história do município.

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Desfile Cívico Maricá

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