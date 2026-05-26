Enel Rio tem mais de 530 vagas para eletricistas e operadores de munck em toda a sua área de concessão

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp - Foto: Divulgação

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp - Foto: Divulgação

A Enel Rio está com mais de 530 vagas abertas para eletricistas em toda a sua área de concessão no estado. As oportunidades são para eletricistas de Linha Morta, Viva e de Perdas juniores, plenos, especialistas e seniores e para Operadores de Munck plenos. As inscrições podem ser feitas no link Cadastro Vagas.

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Nas cidades de Niterói, Magé e São Gonçalo, a companhia tem 158 vagas abertas. Em Cabo Frio e Araruama, são 156 oportunidades. Em Petrópolis e Teresópolis, são 100 vagas. Ainda na Região Serrana, há 62 vagas disponíveis no município de Cantagalo. Na Região Sul, nas cidades de Paraty e Resende, são 55.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher alguns requisitos: ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica (240h), curso básico NR-10 (40h) e curso complementar (SEP) da NR-10 (40h). Também é desejável que os interessados tenham curso de trabalho em altura NR-35 (16h), habilitação para condução de veículos categoria C, D ou B e, para as vagas de Linha Viva, é obrigatório o curso de manutenção Linha Viva MT 13,8 KV (100h).

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp.

Serviço:

Vagas para eletricistas e operadores de Munck na Enel Rio

Total de vagas: 531

Prazo para inscrição: até que as vagas sejam preenchidas

Link para inscrição: Cadastro Vagas

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.