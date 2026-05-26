Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça (26)
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
min de leitura | Escrito por Agência Brasil 26 de maio de 2026 - 11:34
As seis dezenas do concurso 3.011 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
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O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.