Maricá oferece aulas gratuitas de futsal para adolescentes nas arenas esportivas

A atividade incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 5 a 15 anos - Foto: Divulgação

A atividade incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 5 a 15 anos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, oferece aulas gratuitas de futsal para adolescentes nas Arenas Flamengo e Mumbuca, por meio do projeto Maricá Esporte Presente. A atividade incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, contribuindo para o desenvolvimento físico, coordenação motora, disciplina e convivência em grupo.

Durante as atividades, os alunos aprendem os fundamentos do futsal, desenvolvem o trabalho em equipe, o respeito e a socialização. Atualmente, o projeto está com vagas disponíveis no período da manhã para adolescentes de 12 a 15 anos nas Arenas Flamengo e Mumbuca.

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“A prática contribui para o condicionamento físico, resistência e força dos alunos, além de desenvolver fundamentos técnicos e táticos do futsal. As evoluções são visíveis no desempenho dentro de quadra e também na socialização entre eles. O objetivo do projeto é promover inclusão, acesso a oportunidades e trabalhar os aspectos físicos e mentais das crianças”, destacou o professor Marcos William Pereira da Silva.

Maricá Esporte Presente

O projeto Maricá Esporte Presente utiliza o esporte e o lazer como ferramentas de desenvolvimento pessoal e social, promovendo atividades multidisciplinares para crianças e adolescentes em diferentes regiões da cidade. A iniciativa conta com mais de 200 atividades distribuídas em sete núcleos espalhados pelo município.

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site www.maricaesportepresente.com.br.