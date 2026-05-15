Imposto de Renda 2026: confira quando começa o pagamento da restituição

A Receita Federal já divulgou o calendário de pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda de 2026 - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal já divulgou o calendário de pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda de 2026 - Foto: Divulgação/Receita Federal

O prazo limite para declarar o Imposto de Renda 2026 está próximo de acabar. Quem ainda não realizou o procedimento tem até o dia 29 de maio para declarar. Mesmo dia que se inicia o pagamento do primeiro lote da restituição.

A Receita Federal já divulgou o calendário de pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda deste ano. O primeiro lote será pago em 29 de maio, seguido pelo segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto em 28 de agosto.

Apesar disso, a Receita ainda não divulgou a data de pagamento de cada cidadão. Mas, caso siga o padrão do ano passado, essa consulta pode ser disponibilizada em breve. Em 2025 a restituição começou dia 30 de maio, com a consulta liberada uma semana antes, no dia 23.

O pagamento da restituição segue uma ordem de prioridade estabelecida por critérios da Receita Federal. Em caso de empate na mesma categoria, a preferência é de quem enviou primeiro declaração.

Confira a ordem de prioridade:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e contribuintes com doença grave Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e escolheu receber a restituição via Pix Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via Pix Demais contribuintes

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