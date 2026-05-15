Enel encontra ‘gatos’ de energia em restaurante e hamburgueria de Niterói

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas esta semana em Niterói, equipes da Enel Rio identificaram dois estabelecimentos da área alimentícia que apresentavam fraudes. Na terça-feira (12), técnicos da distribuidora e agentes da 81ª DP estiveram em um restaurante de Itaipu que possuía duas medições adulteradas, manipuladas por um aparelho de controle remoto. A vistoria foi acompanhada por um funcionário do estabelecimento, já que o responsável pelo restaurante não estava presente. Após a realização da perícia criminal pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foi lavrado o Registro de Ocorrência pelo crime de furto de energia mediante fraude, com a qualificação do responsável.

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Na quarta-feira (13), a equipe da Enel Rio e policiais da 77ª DP estiveram em uma hamburgueria, em Icaraí, que estava com o medidor avariado em dois pontos e com a placa eletrônica raspada, o que impedia o registro da energia consumida em duas das três fases. A irregularidade foi desfeita pela equipe da Enel. O gerente e a subgerente foram conduzidos à delegacia e presos em flagrante.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.