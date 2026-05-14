Maricá promove evento sobre ancestralidade, fé e direitos humanos no Centro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Assuntos Religiosos, com apoio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré) e da Secretaria de Juventude e Participação Popular, promoveu nessa quarta-feira (13) o evento “Maricá + Liberdade: O Sagrado em Nós. Dignidade, Fé e o Direito de Ser”, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa reuniu moradores em uma programação voltada à reflexão sobre ancestralidade, liberdade, combate ao racismo e valorização da cultura afro-brasileira.

A programação contou com rodas de conversa e debates, roda de capoeira e a 4ª Berimbalada, lançamento das cartilhas da igualdade racial, apresentação de dança afro e jongo, além do encerramento com roda de samba comandada por Baby do Cavaco.

Cultura, fé e resistência

“O 13 de maio é um dia de reflexão sobre tudo o que passamos, a nossa ancestralidade e o que podemos fazer daqui para frente para melhorar a cidade e o país”, afirmou a coordenadora geral de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos, Valéria.

“Esse evento do dia 13 de maio, falando sobre liberdade, é de suma importância para a nossa caminhada. Agradeço pela oportunidade de estar nesses espaços para podermos ser reconhecidos não só pela nossa religião, mas também pela nossa cultura viva. Os Pretos Velhos representam acolhimento, fraternidade, igualdade e caridade, e isso é muito importante para nós do povo africano”, destacou o coordenador da pasta de Matriz Africana da Secretaria de Assuntos Religiosos de Maricá, Pai Marcelo Viana.

Para o Pai Filipi Brasil, dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, pensar em 'Maricá, liberdade e o sagrado em nós' é pensar em ressignificação da própria história. "Estar em uma praça pública falando de matriz africana e de Preto Velho é resistência. Essa resistência nos traz libertação não só de culto, mas também a oportunidade de modificar o pensamento das pessoas e combater qualquer forma de preconceito. Não há mais espaço para intolerância religiosa e racismo religioso”, completou.

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