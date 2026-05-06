Editora lança chamada para publicação em homenagem ao mês das mães

A Afeto Editora, de Maricá, está com chamada aberta para publicação para a Coletânea Mãe Atípica Vol III, em homenagem ao mês das mães. As inscrições vão até o dia 30 de maio através do site afetoeditora.com.br.

A Coletânea Mãe Atípica, projeto reconhecido e premiado nacionalmente, convida escritores para escrever temas que precisam versar em torno de vivências passadas por mães ou qualquer figura que se iguale a ela (pai, avós, irmãos, tios etc.), de pessoas PCDs e profissionais da área, onde o texto deve estar pautado em sentimentos ou emoções em diferentes graus de complexidade.

Serão aceitos relatos em até 2 páginas de word e mais uma para a minibiografia e foto, fonte 12 Time News Roman, margem de 3cm em todas as bordas e espaçamento simples para os textos. Não serão aceitos temas que remetam a violência ou gatilhos emocionais.

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“Os dois primeiros volumes desta linda coletânea trouxeram vida, alento e empatia para todos os participantes e leitores. Muitos são os que tem a dizer, por isso resolvemos lançar o volume três da coletânea que tem sido o lugar de fala de inúmeras famílias atípicas e profissionais", explica Roberta de Souza, idealizadora do projeto.

A ideia do terceiro volume deste projeto é apresentar ao mundo esta visão. Principalmente a visão da mãe atípica, aquela que, muitas vezes, ao receber o diagnóstico de seu filho, desaba, muitas vezes não quer acreditar, mas segue em frente e luta, com todas as forças para que seu filho tenha uma boa vida. Muitas delas abandonam suas vidas profissionais e se voltam totalmente aos cuidados com seus filhos, já que eles precisam sempre de tratamentos longos e específicos.

“Queremos dar voz a estas mulheres, conhecê-las e entender como vivem. Queremos que elas sejam as estrelas de nossa obra, e assim, dividir com outras mães, experiências, medos e anseios. No entanto este edital também foi feito para cuidadores, pais, irmãos, profissionais e a própria pessoa atípica que queira participar.” Conclui Nilton Oliveira, coorganizador da obra.

Mais informações: https://afetoeditora.com.br/coletanea-maes-atipicas-vol-3/.