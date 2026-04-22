A coletânea “Maricá em Versos e Prosas”, será lançada neste sábado (25), a partir das 13h, no auditório Manoel Lago, no Banco Mumbuca. O livro apresenta os contos, poemas e crônicas de 20 escritores locais, selecionados pelo júri de um concurso literário realizado pela Editora Afeto, com suporte do Grupo Gaia Livros, trazendo em suas linhas fantasias, sentimentos e reflexões dos autores sobre a vida, o passado, possível futuro, cotidiano e as paisagens da cidade.

“Esse evento, tão esperado pelos escritores, irá encantar também os leitores, estou certa disso, porque poderão conhecer uma publicação que os fará viajar por afetos relacionados ao município de forma poética, bonita, com emoção mesmo, sabe? O livro está muito lindo e todos os autores estão de parabéns”, festeja Roberta Souza, gestora do Grupo Gaia e uma das organizadoras do projeto, ao lado de Monique Santos.

A coletânea conta com o apoio da Incubadora de Inovação Social em Cultura, um projeto da Prefeitura Municipal de Maricá, realizado por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e das Utopias e o Instituto Brasil Social (IBS), através do Edital de Projetos Culturais 3.2025.

“É a Prefeitura de Maricá viabilizando concretizar sonhos”, ressalta Monique. Segundo Roberta, trata-se de um evento cultural importante para a cidade por reunir amantes da literatura e possibilitar a conexão do leitor com a essência de Maricá: “E poder ainda se inspirar nas palavras dos autores”, completa.

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