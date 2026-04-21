Cine Henfil divulga programação desta semana
Nos dias 24 a 26 de abril, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família
O destaque fica com: Velhos Bandidos, Corrida Maluca, Sessão Azul, Você só precisa matar e os filmes da Mostra de Cinema Nouvelle Vague: A Chinesa, Idade da Inocência, Meu Tio da América.
Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.
Leia também:
Maricá cria nova linha de vans gratuitas para a Aldeia Mata Verde Bonita
A União de Maricá realiza feijoada de São Jorge, com show de Jorge Aragão, no sábado (25)
O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.
Confira a programação:
Dia 24/04 (sexta)
19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: A Chinesa
Classificação: 16 anos
Dia 25/04 (sábado)
15h – Sessão Azul
Classificação: Livre
17h – Velhos Bandidos
Classificação: 14 anos
19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: Idade da Inocência
Classificação: 12 anos
Dia 26/04 (domingo)
15h – Corrida Maluca
Classificação: Livre
17h – Você só precisa matar
Classificação: 14 anos
19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: Meu Tio da América
Classificação: 14 anos