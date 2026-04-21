Cine Henfil divulga programação desta semana

O Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado - Foto: Divulgação

O Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado - Foto: Divulgação

O destaque fica com: Velhos Bandidos, Corrida Maluca, Sessão Azul, Você só precisa matar e os filmes da Mostra de Cinema Nouvelle Vague: A Chinesa, Idade da Inocência, Meu Tio da América.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

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O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 24/04 (sexta)

19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: A Chinesa

Classificação: 16 anos

Dia 25/04 (sábado)

15h – Sessão Azul

Classificação: Livre

17h – Velhos Bandidos

Classificação: 14 anos

19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: Idade da Inocência

Classificação: 12 anos

Dia 26/04 (domingo)

15h – Corrida Maluca

Classificação: Livre

17h – Você só precisa matar

Classificação: 14 anos

19h - Mostra de Cinema Nouvelle Vague: Meu Tio da América

Classificação: 14 anos