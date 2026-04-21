A União de Maricá realiza feijoada de São Jorge, com show de Jorge Aragão, no sábado (25)

Tradicional Feijoada do Padroeiro promovida pela União de Maricá em homenagem a São Jorge - Foto: Ney Junior

Tradicional Feijoada do Padroeiro promovida pela União de Maricá em homenagem a São Jorge - Foto: Ney Junior

A União de Maricá promove, no próximo sábado (25), mais uma edição da tradicional Feijoada do Padroeiro, em homenagem a São Jorge. O evento será realizado a partir das 14h, na quadra da escola, no Centro de Maricá, e terá como destaque a apresentação oficial da equipe que conduzirá a agremiação em sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027, além de show do cantor Jorge Aragão.

Tradicional Feijoada do Padroeiro promovida pela União de Maricá em homenagem a São Jorge | Foto: Ney Junior

A feijoada marca o pontapé inicial do novo ciclo da escola, reunindo comunidade, componentes e convidados em um dia de celebração. A abertura musical ficará por conta do cantor Bernini. Durante o evento, a União de Maricá também apresentará ao público o seu elenco show, sob a liderança do intérprete Zé Paulo Sierra, além do DJ Bacalhau nos intervalos.

Público prestigia a Feijoada do Padroeiro em edição anterior | Foto: Ney Junior

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Agremiação oficializa elenco para o Carnaval 2027, ano de sua estreia na elite do samba carioca | Foto: Ney Junior

Os ingressos já estão disponíveis para compra por meio da plataforma Guichê Web, com valor de R$ 30,00 no segundo lote. A feijoada será comercializada no local pelo mesmo valor. Mesas e cadeiras serão disponibilizadas gratuitamente, mediante ordem de chegada.

Serviço

Feijoada do Padroeiro da União de Maricá

Data: 25 de abril (sábado)

Horário: 14h

Local: Rodovia Amaral Peixoto, 29024 – Centro de Maricá

Atrações: Jorge Aragão, Bernini, elenco show da União de Maricá e DJ Bacalhau

Entrada: R$ 30,00 - Venda online: https://www.guicheweb.com.br/feijoada-do-padroeiro-uniao-de-marica_51445?

Feijoada: R$ 30,00

Mesas: Gratuitas (limitadas por ordem de chegada)