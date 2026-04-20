Carnaval da Retomada: Confira a programação dos desfiles em São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo está pronta para o Carnaval da Retomada 2026, um momento histórico que celebra o retorno oficial dos desfiles das escolas de samba após mais de dez anos sem uma realização estruturada. Os desfiles acontecerão no Centro, nas próximas terça e quarta (feriados de Tiradentes – 21 – e ponto facultativo – 22), com apuração na quinta-feira (feriado de São Jorge – 23), no Parque RJ Nosso Sonho.

Além das escolas de samba locais, a novidade do evento é a presença de grandes referências do carnaval carioca, como a Unidos do Viradouro, atual campeã, que se apresentará no dia 21, às 20h30, e a Imperatriz Leopoldinense, que desfilará no dia 22, às 18h, ampliando ainda mais o brilho e a grandiosidade da festa.

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Organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o evento simboliza a força da mobilização de sambistas, dirigentes e produtores culturais que vêm trabalhando pela reconstrução do carnaval local.

O projeto reunirá 14 escolas de samba da cidade, integrantes do chamado Supergrupo, que se apresentarão em dois dias de desfiles, com início da programação às 17h em ambos os dias. As agremiações serão divididas posteriormente em dois grupos: sete escolas formarão o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso, fortalecendo o modelo competitivo que será consolidado a partir de 2027, com a criação oficial dos grupos Especial e Ouro.

Mais do que uma competição, o Carnaval da Retomada representa a valorização da cultura popular e o resgate de uma das mais importantes tradições do município. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas que variam entre 9,0 e 10,0 pontos.

Ordem dos desfiles – Supergrupo

21 de abril (terça-feira):

17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias

18h- Acadêmicos do Porto Novo

18h50- Mocidade Unidos do Marimbondo

19h40- São Gonçalo do Amarante

20h30- Unidos do Viradouro

21h20- Acadêmicos do Universo

22h- Unidos do Barro Vermelho

2250- Leões de São Gonçalo

23h40- Mocidade Independente do Boaçu

22 de abril (quarta-feira):

17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias

18h- Imperatriz Leopoldinense

18h50- Pingo D’Água

19h40- Unidos de Neves

20h30- Império do Porto da Ponte

21h20- Alegria de Guaxindiba

22h- Recanto do Engenho

22h50- Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

23h40- Caprichosos de São Gonçalo

A apuração das notas será realizada no dia 23, a partir das 14h, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.

ESQUEMA DE TRÂNSITO:

A partir das 22h de segunda-feira (20), o tráfego de veículos ficará parcialmente interditado para a montagem da estrutura do evento nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre a Rua Salvatori e a Travessa Jorge Soares.

A partir das 16h até o término do evento nos dias 21 e 22 de abril, o tráfego de veículos será interditado nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues, e nas ruas Carlos Gianelli e Zeferino Reis. Com a interdição, o trânsito no sentido Centro/Estrela do Norte será desviado pelo seguinte percurso: Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues.

Ainda nos dias 21 e 22 de abril, ficará instituído o regime de sentido único de circulação nas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues, no sentido Centro/Estrela do Norte. Ainda nestes dias, as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Somente a Rua João de Souza operará em sentido duplo de circulação viária.

Neste dias, ficará proibido também o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha; Salvatori; Coronel Rodrigues; Aluísio Neiva; João de Souza; Eduardo Vieira de Souza; Antônio Santos Figueiredo; General Antônio Rodrigues; Rua Carlos Gianelli; Rua Zeferino Reis; e Travessa Jorge Soares. Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A partir das 22h de segunda-feira (20) até o término dos desfiles, estarão suspensos ainda:

– o ponto de táxi existente na Praça Dr. Luiz Palmier e na Rua Eduardo Vieira de Souza;

– o ponto de carga e descarga existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.

– o ponto de ônibus existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.