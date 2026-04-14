Maricá cria programa para ajudar empreendedores com acesso a crédito

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, criou o programa Empreenda Maricá. A iniciativa está em fase de estudos para implementação e prevê a oferta de linhas de crédito e microcrédito para moradores que desejam abrir ou ampliar seus negócios.

O secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho, destacou a importância do programa. “Vamos ampliar o acesso ao crédito, fortalecer os pequenos negócios e incentivar soluções sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Maricá”, afirmou.

O Empreenda Maricá tem como objetivo apoiar microempreendedores, pequenos empresários, empresas e trabalhadores autônomos, ampliando o acesso ao crédito, especialmente para quem está fora do sistema financeiro, além de fortalecer os mecanismos de garantia para o microcrédito produtivo. A iniciativa também incentiva a adoção de uma matriz energética mais limpa e sustentável, com o uso de fontes como energia solar, eólica, hidráulica e de biomassa, tanto nos setores produtivos quanto no consumo doméstico e no transporte.

Os empréstimos poderão ser acessados por pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e pequenas empresas. Em alguns casos, haverá prazo de até seis meses de carência para o início do pagamento.

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