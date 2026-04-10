Feira de Discos em Niterói: Evento em Icaraí resgata a paixão pelo vinil neste sábado (11)

A busca pelo mercado analógico tem aumentado entre os brasileiros, que buscam escapar da perfeição tecnológica e das inteligências artificiais. Segundo pesquisa da Audio Tech Lifestyles, da Futuresource Consulting, o consumo de discos de vinil cresceu 18% nos últimos cinco anos.

Niterói também integra esse movimento de resgate e oferece excelentes oportunidades para os colecionadores. O próximo destaque do calendário é a Feira de Discos, que acontece neste sábado (11), no Shopping Icaraí (Rua Paulo Gustavo, 229), das 10h às 18h. Além dos LPs, o evento contará com CDs, compactos, espaço para trocas e música ao vivo. A entrada é gratuita.

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O evento é idealizado por José Pantoja, de 36 anos, dono da Pantoja Discos, e já ultrapassou a décima edição desde sua criação em 2019. Após uma pausa durante a pandemia, a feira retornou em 2022, ocupando espaços como o Campo de São Bento e a UFF antes de chegar ao Shopping Icaraí. Para o organizador, a grande surpresa está na renovação do público:

"Cada feira é diferente uma da outra. A última que a gente fez foi uma semana antes do carnaval, onde a gente notou muito forte a presença de uma galera jovem. A pessoa mais nova que tava lá, uma menina de 12 anos, assim, e tinha muito adolescente. Parece que a cada feira o público vai se renovando e ficando mais jovem." disse o vendedor.

Registro de uma das feiras que aconteceu no Campo de São Bento | Foto: Divulgação

A novidade desta edição de sábado está no catálogo. Segundo Pantoja, os expositores trarão discos importados e raridades, além de uma curadoria com preços mais acessíveis:

"Teremos uma sessão também de discos que são raridades, edições que só foram lançadas uma vez e tal, então vai ter bastante raridade também. A gente gosta muito de botar caixas com preços promocionais, também, com discos de 10, de 20, 30 reais, então essa feira está vindo com muito disco, com preço bom também."

História da Feira

José conta que sua ligação com a música vem da proximidade com o pai, que era DJ. Apesar de não ter herdado a coleção de LPs — já que o pai substituiu o acervo por CDs na época —, ele passou a garimpar em sebos devido aos altos preços dos produtos novos.

Em 2019, já vendendo vinis pela internet e atuando como produtor cultural, José decidiu trazer para Niterói a energia das feiras que frequentava no Rio de Janeiro:

"Eu sempre gostei do esquema de feira, da energia de feira, de você encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você. De ter ali um lugar que tem um monte de discos e tal. Eu resolvi fazer a primeira feira de vinil em 2019, no Campo de São Bento com essa motivação, receber e encontrar as pessoas, que têm interesse em vinil, para elas se conhecerem mesmo." afirma Pantoja.

Além do comércio, as feiras são uma oportunidade de fortalecer a rede entre lojistas. Pantoja faz questão de homenagear os veteranos do setor:

"É uma oportunidade pra quem gosta de vinil estar próximo de outras pessoas que gostam de vinil e também conhecer os comerciantes de vinil da cidade. A gente tem comerciante que passa a ser fã da feira, que já tem loja há mais de 15 anos, são pessoas que carregaram o peso e a cultura do vinil, venceram a quando o mercado era só CD e continuaram a vida no vinil também. Então são os guardiões da cultura, da cidade, do vinil." disse.

Pantoja Discos e uma missão internacional

No último sábado (4), o artista indie canadense Mac DeMarco, conhecido por sucessos como “My Kind Of Woman” e “Chamber of Reflection”, apresentou-se na casa de shows Sacadura 154, no Rio de Janeiro. Um momento especial marcou o encerramento do concerto: o cantor foi presenteado com um LP da Rita Lee, o clássico álbum de 1980. E o responsável por essa história foi José Pantoja.

Além de aficionado por vinis, José é músico no duo Opus Gay, ao lado de Nicholas Gracias. A dupla planejou uma ação para entregar o disco e uma fita com músicas autorais ao artista para divulgar o trabalho da banda. Como Rita Lee é referência, e autora das músicas que fecha os shows do duo, o presente não poderia ser outro. No dia do evento, Nicholas conseguiu entregar a fita e recebeu em troca um CD demo do novo álbum de DeMarco. Assim a primeira missão estava concluída, só faltava o disco, que estava com Pantoja.

A aposta pra fazer esse disco chegar nas mãos do canadense foi confiar no povo, que fez o seu papel. De mão em mão, aquele LP foi passando, que chegou a grade, e nas mãos no artista para a euforia do público.

"Quando aconteceu (o disco chegar no artista) eu chorei, Foi muito emocionante pra mim. Ter visto a reação da galera, assim. Aplaudindo a Rita Lee, comemorando, sabe. Ver isso, que ela é uma artista consagrada e recebendo todo o amor e carinho pra mim foi muito forte. Ele (Mac) teve todo o respeito com o vinil, ele sentiu a pressão daquela parada. Eu fiquei durante os dois, três dias muito feliz com o que tinha acontecido, conversei com várias pessoas que foram no show. E todo mundo falou que foi muito simbólico, que realmente mudou a energia do show." conta Pantoja, emocionado com a interação.