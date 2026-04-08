Maricá celebra ancestralidade africana com programação cultural e gratuita

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Relações Internacionais, apoia o Festival Realiza Maricá 2026, que acontece nesta sexta-feira e no sábado (10 e 11/04) no Sítio Abèbè, no Caxito. O evento conta com programação gratuita voltada ao intercâmbio cultural entre tradições africanas e brasileiras.

A iniciativa reúne atividades culturais e formativas que abordam ancestralidade, espiritualidade e expressões artísticas, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações internacionais do município.

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Na sexta (10), a programação acontece das 18h às 21h e, no sábado (11), das 13h às 19h, incluindo vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional. O evento é voltado a povos de axé, estudantes, pesquisadores e ao público em geral, promovendo a troca de conhecimentos e o acesso à cultura.

Serviço

Festival Realiza Maricá 2026

Data: 10 e 11/04 (sexta-feira e sábado)

Horário: 18h às 21h (10/04) e 13h às 19h (11/04)

Local: Sítio Abèbè – Estrada do Rio Fundo, 45 – Caxito – Maricá