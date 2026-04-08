Nube oferece 273 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
São oportunidades para estudantes de ensino médio, técnico, superior e tecnólogo
A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 273 novas oportunidades.
As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Administração, Design, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Gastronomia, Marketing, Música, Pedagogia, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.900,00.
Leia também:
Irmã de Mestre Paulinho Sabiá é presa acusada de ser mandante de seu assassinato
Vítima de latrocínio em Niterói será enterrada nesta quarta-feira
Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.
As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.
Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.
Caso queiram divulgar as vagas, é imprescindível postar o número das respectivas OEs.
Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE
Administração | R$ 1.300,00 | 361224
Elétrica | R$ 1.250,00 | 359947
Engenharia Elétrica | R$ 1.800,00 | 341699
Economia | R$ 1.900,00 | 370952
Fisioterapia | R$ 1.000,00 | 371067
Gastronomia | R$ 1.600,00 | 372405
Marketing | R$ 1.500,00 | 284631
Recursos Humanos | R$ 1.300,00 | 347630
Em caso de dúvida, basta entrar em contato.