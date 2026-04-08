Nube oferece 273 vagas de estágio para o Rio de Janeiro

As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 273 novas oportunidades.

As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Administração, Design, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Gastronomia, Marketing, Música, Pedagogia, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.900,00.

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Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Caso queiram divulgar as vagas, é imprescindível postar o número das respectivas OEs.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 1.300,00 | 361224

Elétrica | R$ 1.250,00 | 359947

Engenharia Elétrica | R$ 1.800,00 | 341699

Economia | R$ 1.900,00 | 370952

Fisioterapia | R$ 1.000,00 | 371067

Gastronomia | R$ 1.600,00 | 372405

Marketing | R$ 1.500,00 | 284631

Recursos Humanos | R$ 1.300,00 | 347630

Em caso de dúvida, basta entrar em contato.