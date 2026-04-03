Prefeito Quaquá anuncia novo bairro em homenagem a Leonel Brizola
Comunidade do Risca-Faca terá obras de melhoria de infraestrutura e qualificação profissional
O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou por meio de suas redes sociais, na última segunda-feira (30), uma reestruturação na comunidade do Risca-Faca, em Inõa, transformando a região em um novo bairro, homenageando o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola.
De acordo com Quaquá, toda a região vai receber obras de infraestrutura, energia solar e ruas urbanizadas, por meio do Escritório Popular de Técnicas Construtivas, que é um programa de melhorias habitacionais, fazendo sua estreia em Inoã. A ideia do prefeito é transformar a região em um bairro-modelo.
Leia também:
PIX vira alvo de Trump, e Lula reage e defende sistema brasileiro
Prefeitura de Niterói já realizou 300 recambiamentos em seis meses e reforça política de reintegração social
O projeto faz parte do programa "Minha Casa Mais Bonita” da prefeitura de Maricá. No vídeo de anúncio das mudanças, o prefeito caminha pela história de surgimento do bairro e todas as mudanças planejadas do bairro, desde os projetos de infraestrutura, levantamento das necessidades, de acordo com família, e a formação e o desenvolvimento profissional dos moradores da área.
Além disso, o prefeito também afirma que o projeto vai se expandir para os arredores da comunidade, como o bairro da Amizade.
Segundo a prefeitura de Maricá, o projeto terá quatro meses de duração, para elaboração dos projetos e ao gerenciamento das obras, além de abranger 580 casas e aproximadamente 1.400 pessoas que moram na área.