Prefeito Quaquá anuncia novo bairro em homenagem a Leonel Brizola

Projeto de melhoria da infraestrutura da comunidade Risca-Faca irá abranger 580 casas e 1.400 moradores - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá

Projeto de melhoria da infraestrutura da comunidade Risca-Faca irá abranger 580 casas e 1.400 moradores - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou por meio de suas redes sociais, na última segunda-feira (30), uma reestruturação na comunidade do Risca-Faca, em Inõa, transformando a região em um novo bairro, homenageando o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola.

De acordo com Quaquá, toda a região vai receber obras de infraestrutura, energia solar e ruas urbanizadas, por meio do Escritório Popular de Técnicas Construtivas, que é um programa de melhorias habitacionais, fazendo sua estreia em Inoã. A ideia do prefeito é transformar a região em um bairro-modelo.

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O projeto faz parte do programa "Minha Casa Mais Bonita” da prefeitura de Maricá. No vídeo de anúncio das mudanças, o prefeito caminha pela história de surgimento do bairro e todas as mudanças planejadas do bairro, desde os projetos de infraestrutura, levantamento das necessidades, de acordo com família, e a formação e o desenvolvimento profissional dos moradores da área.

Além disso, o prefeito também afirma que o projeto vai se expandir para os arredores da comunidade, como o bairro da Amizade.

Segundo a prefeitura de Maricá, o projeto terá quatro meses de duração, para elaboração dos projetos e ao gerenciamento das obras, além de abranger 580 casas e aproximadamente 1.400 pessoas que moram na área.