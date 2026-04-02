Prefeitura de Niterói já realizou 300 recambiamentos em seis meses e reforça política de reintegração social

A Prefeitura de Niterói tem intensificado o trabalho de recambiamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa garante o retorno seguro às cidades de origem e a reconstrução de vínculos familiares. Entre outubro de 2025 e março de 2026, foram realizados 300 recambiamentos. Só em março, 45 pessoas foram atendidas, o que representa 15% do total no período.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da iniciativa como estratégia de cuidado e dignidade. “O recambiamento é uma política humanizada que oferece a oportunidade de recomeço com apoio da família e da rede de proteção social. Estamos falando de devolver dignidade, reconstruir histórias e enfrentar, com responsabilidade, um dos grandes desafios das cidades brasileiras”, afirmou.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e integra a política pública de acolhimento e reinserção social, com atuação permanente das equipes de abordagem nas ruas. O secretário Elton Teixeira ressaltou o impacto direto da iniciativa.

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“Cada recambiamento é construído com responsabilidade, escuta e articulação com outras redes de atendimento. Nosso objetivo é garantir que a pessoa chegue ao destino com suporte e perspectiva de reinserção, fortalecendo vínculos e reduzindo a situação de rua de forma estruturada”, disse.

Histórias que cruzam o país

Os dados de março mostram que Niterói acolhe pessoas de diferentes regiões do Brasil, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade. Entre os casos estão trajetórias de longas distâncias e recomeços importantes.

É o caso de Ítalo Ribamar Pereira, que retornou para Manaus (AM), e de Adailto Padre dos Santos, que seguiu para Belo Horizonte (MG). Também houve recambiamentos para o Nordeste, como o de Emerson Daniel Feitoza Santos e Luane Reis Pinheiro, que voltaram para Aracaju (SE). Outros exemplos incluem Juan Santanna de Souza, Abimael da Cruz Castro, Yago Gomes Barbosa e Gilberlito dos Santos Mourentino, encaminhados para São Paulo (SP), além de Wesley Almeida Araújo, que retornou para Guarapari.

Política de recambiamento

Antes do retorno, a equipe de assistência social entra em contato com familiares e com a rede socioassistencial do destino, garantindo acolhimento na chegada. Todo o processo é voluntário e pode incluir emissão de documentos, encaminhamento para serviços de saúde e oferta de abrigo temporário no município.

As equipes de abordagem social especializada atuam diariamente, 24 horas por dia, percorrendo áreas com maior concentração de pessoas em situação de rua e oferecendo alternativas de acolhimento, além do recambiamento.

Só em março, 45 pessoas foram atendidas, o que representa 15% do total no período | Foto: Divulgação

Programa Recomeço

Em agosto de 2025, a Prefeitura de Niterói inaugurou o Programa Recomeço, baseado no resgate da dignidade e na abordagem humanizada. O espaço reúne, em um único local, serviços de assistência social, saúde, habitação, educação e alternativas de geração de renda.

O atendimento é realizado todos os dias, das 7h às 19h, com oferta de serviços socioassistenciais, orientação, escuta qualificada e identificação dos usuários, sempre respeitando a autonomia individual. Nenhuma ação é compulsória: o encaminhamento para acolhimento ou outros serviços ocorre mediante aceite do usuário, inclusive nos casos de recambiamento.

O Programa Recomeço integra a política de longo prazo do município para a população em situação de rua, com equipes organizadas por território e atuação fixa na região central, permitindo acompanhamento contínuo e mais próximo.

A população pode entrar em contato e acionar os serviços do Programa Recomeço pelo WhatsApp (21) 99576-1729. O atendimento funciona 24 horas por dia.