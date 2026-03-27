Prefeitura de Maricá antecipa pagamento da moeda social Mumbuca em abril

Os benefícios serão creditados até o dia 2 de abril - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Os benefícios serão creditados até o dia 2 de abril - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, informa que, excepcionalmente no mês de abril, os pagamentos dos benefícios realizados em moeda social Mumbuca — incluindo a Renda Básica de Cidadania (RBC) e demais auxílios municipais — serão antecipados e creditados nas contas dos beneficiários até o dia 02/04.

A medida ocorre em função da transição operacional decorrente de nova licitação do serviço, garantindo a continuidade dos repasses sem prejuízo à população atendida. Tradicionalmente, os pagamentos são realizados ao longo do mês, até o dia 20.

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A Prefeitura reforça que, a partir de maio, o calendário de pagamentos será retomado normalmente, respeitando as datas específicas de cada benefício.

Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, os beneficiários podem procurar os canais oficiais da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social pelo telefone (21) 2637-1639, pelo Instagram @ecosolmarica ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.