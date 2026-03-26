Prefeitura de Maricá promove programação gratuita de teatro neste domingo (29)
Oficina de escrita criativa e espetáculo “Bendito Sangue” integram a programação aberta ao público
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, promove neste domingo (29) uma agenda especial de teatro no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca.
A iniciativa contará com uma oficina de escrita criativa e a apresentação do espetáculo “Bendito Sangue”, com o objetivo de ampliar o acesso da população às atividades culturais e incentivar a formação artística no município.
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A oficina “Descobrindo a Dramaturgia” será realizada das 10h às 12h com condução de Eliane França e Gabriela Ribas, e é voltada para quem deseja compreender o processo de criação de textos teatrais, tendo como base o espetáculo apresentado no mesmo dia. Às 16h, o público poderá assistir a “Bendito Sangue”, com texto, direção e canções de Eliane França. O espetáculo aborda, de forma sensível e acessível, o tema da menstruação para todas as idades.
A apresentação tem classificação livre e contará com recursos de acessibilidade, como interpretação em Libras e audiodescrição. Os ingressos gratuitos poderão ser retirados pela plataforma Sympla, pelo link disponível no perfil da Companhia Arteira de Teatro nas redes sociais ou no local, uma hora antes do espetáculo.
Serviço:
Oficina de Escrita Criativa “Descobrindo a Dramaturgia”
Horário: das 10h às 12h
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyPaSt4Xks0GwC0hyuQDzqN80dLur-MonEs79Vfs6TTo-4Fw/viewform
Espetáculo “Bendito Sangue”
Horário: 16h
Data: 29 de março (domingo)
Local: Auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca