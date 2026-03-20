Campeonato Sul-Americano de Vôlei 2026 será no Rio de Janeiro; confira datas e local

O Campeonato Sul-Americano de Vôlei 2026 será realizado no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou o Maracanãzinho como palco do torneio que, neste ciclo, também valerá como classificatório Olímpico para os Jogos de LA28. A disputa feminina acontece de 15 a 20 de setembro, enquanto a masculina será de 22 a 27 do mesmo mês.

Segundo o sistema de classificação Olímpica, a primeira chance de conseguir vaga será através dos campeonatos continentais. A segunda será no Mundial de 2027, quando três vagas por gênero serão distribuídas aos melhores países dos torneios, dentre aqueles que ainda não têm vaga.

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Por fim, as últimas três vagas serão distribuídas pelo Ranking Mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), com prioridade para continentes que ainda não tenham uma equipe classificada. Os rankings fecham em 11 de junho de 2008 para o feminino e 18 de junho de 2028 (datas a serem confirmadas), logo após a Liga das Nações (VNL). Os Estados Unidos já estão garantidos por serem o país-sede.