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CT Niterói sedia campeonato de futsal feminino da Conmebol

Ginásio da Educação de Niterói vai receber atletas de 10 países da América do Sul

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de março de 2026 - 14:34
A competição será entre os dias 21 a 27 de março
A competição será entre os dias 21 a 27 de março -

O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede será palco da fase de grupos da CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 de Futsal Feminino, entre os dias 21 e 27 de março. A competição internacional reúne equipes de toda a América do Sul em uma iniciativa voltada à formação e ao desenvolvimento do futsal feminino desde a base.

A competição contará com 10 equipes representantes das associações-membro da CONMEBOL, com delegações de países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela, divididas em Zona Norte e Zona Sul. Durante a fase de grupos, as equipes se enfrentam, com cada time disputando quatro partidas. Ao todo, serão realizados 25 jogos, reunindo cerca de 100 atletas e 40 integrantes de comissões técnicas.

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A Liga Evolución possui um formato diferenciado: na etapa nacional, as meninas atuam por seus clubes de origem. Já na fase sul-americana, passam a representar seus países, vestindo as cores das seleções, embora não integrem oficialmente as equipes nacionais. A proposta valoriza a formação esportiva e a vivência internacional desde cedo.

Para além da competição, o torneio tem como foco o desenvolvimento integral das atletas, incentivando a participação de meninas no esporte e promovendo valores como respeito, inclusão, fair play e convivência. Um dos destaques é o “Terceiro Tempo”, momento fora de quadra dedicado ao diálogo, à troca de experiências e ao fortalecimento emocional das jogadoras.

“O CT Niterói Joga em Rede é um espaço que integra esporte e educação, e receber uma competição como essa reforça o nosso compromisso com a formação integral das nossas crianças e jovens. É também uma oportunidade de incentivar o protagonismo das meninas no esporte e ampliar horizontes por meio de experiências como essa”, destacou o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques.

A competição não prevê um campeão único, reforçando seu caráter formativo. Além do desempenho esportivo, as equipes também são avaliadas por meio do Ranking Evolução, que considera atitudes como disciplina, respeito e espírito esportivo. A realização é da CONMEBOL, com organização local da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Niterói Joga em Rede - O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede é um equipamento público da Secretaria Municipal de Educação, voltado à formação de estudantes da rede municipal por meio do esporte. Inaugurado em 2024, o espaço conta com estrutura de alto padrão, incluindo quadra poliesportiva oficial, arquibancada para cerca de duas mil pessoas, arena multiuso e academia de alto rendimento.

No local, os estudantes-atletas têm acesso a treinos de alta performance e acompanhamento com equipe multidisciplinar, incluindo preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapia e apoio psicológico, reforçando o compromisso com a formação integral.

O espaço faz parte do programa Niterói Joga em Rede, uma política pública que articula esporte e educação em toda a rede municipal. A iniciativa começa nas aulas de educação física nas escolas, onde são identificados os talentos que podem ser encaminhados ao Centro de Treinamento para um desenvolvimento esportivo mais avançado.

Programação

21/03 (sábado)

13h30 – Nikelados (BOL) x Liverpool FC (URU)

15h00 – Olimpia (PAR) x Pinocho (ARG)

16h30 – Univ. de Deportes (PER) x Univ. de Quito (EQU)

18h00 – Daminhas da Bola (BRA) x Seleccion Valle (COL)

22/03 (domingo)

13h30 – Olimpia (PAR) x Nikelados (BOL)

15h00 – Liverpool FC (URU) x Col. Alonso de Ercilla (CHI)

16h30 – Seleccion Valle (COL) x ULA FC (VEN)

18h00 – Univ. de Deportes (PER) x Daminhas da Bola (BRA)

23/03 (segunda-feira)

13h30 – Pinocho (ARG) x Nikelados (BOL)

15h00 – Col. Alonso de Ercilla (CHI) x Olimpia (PAR)

16h30 – ULA FC (VEN) x Univ. de Deportes (PER)

18h00 – Liga Univ. de Quito (EQU) x Daminhas da Bola (BRA)

24/03 (terça-feira)

13h30 – Col. Alonso de Ercilla (CHI) x Pinocho (ARG)

15h00 – Liverpool FC (URU) x Olimpia (PAR)

16h30 – ULA FC (VEN) x Liga Univ. de Quito (EQU)

18h00 – Seleccion Valle (COL) x Univ. de Deportes (PER)

25/03 (quarta-feira)

13h30 – Nikelados (BOL) x Col. Alonso de Ercilla (CHI)

15h00 – Pinocho (ARG) x Liverpool FC (URU)

16h30 – Liga Univ. de Quito (EQU) x Seleccion Vale (COL)

18h00 – Daminhas da Bola (BRA) x ULA FC (VEN)

27/03 (sexta-feira)

9h – 5º da Zona Sul x 5º da Zona Norte

10h30 – 4º da Zona Sul x 4º da Zona Norte

12h – 3º da Zona Sul x 3º da Zona Norte

13h30 – 2º da Zona Sul x 2º da Zona Norte

15h30 – 1º da Zona Sul x 1º da Zona Norte

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

Tags:

futsal Futsal Feminino

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