União de Maricá anuncia equipe de criação artística para o Carnaval 2027

A equipe será formada por Caio Cidrini, Alex Carvalho, Ney Júnior e João Torres, profissionais que passam a integrar o núcleo criativo da escola - Foto: Divulgação

A equipe será formada por Caio Cidrini, Alex Carvalho, Ney Júnior e João Torres, profissionais que passam a integrar o núcleo criativo da escola - Foto: Divulgação

A União de Maricá anunciou nesta sexta-feira (13) a equipe que estará ao lado do carnavalesco Edson Pereira no Carnaval 2027. Com nomes que reúnem experiência e reconhecimento no carnaval carioca, a escola inicia a construção do projeto que levará em sua estreia no Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. A equipe será formada por Caio Cidrini, Alex Carvalho, Ney Júnior e João Torres, profissionais que passam a integrar o núcleo criativo da escola.

Entre os integrantes estão Alex Carvalho e Caio Cidrini, dupla que vem se destacando nos últimos anos. Na semana passada, os dois foram anunciados como carnavalescos da Porto da Pedra, onde serão responsáveis pelo desenvolvimento artístico do próximo desfile da escola. A dupla ganhou projeção ao comandar o carnaval da Acadêmicos de Vigário Geral nas temporadas de 2025 e 2026, na Série Ouro.

Pelo trabalho desenvolvido, neste ano, conquistaram o Estandarte de Ouro na categoria Fernando Pamplona, por conta do uso de materiais alternativos na terceira alegoria do desfile. Os profissionais também integraram a equipe de criação da Unidos de Padre Miguel e da Grande Rio, ampliando a atuação em projetos do Grupo Especial.

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Outro integrante da equipe é Ney Júnior, profissional que acumula trajetória em diversas agremiações do carnaval carioca. Ao longo dos últimos anos, ele atuou em escolas como Unidos de Bangu, Unidos de Lucas, Império da Tijuca, Renascer de Jacarepaguá e União de Jacarepaguá.

A equipe será completada por João Torres, que possui 18 anos de experiência no carnaval carioca, com projetos de alegorias, passando por Unidos da Tijuca, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro. O profissional chega para somar ao grupo e colaborar na construção do conceito artístico do projeto.

A presença de novos integrantes reforça a proposta de trabalho coletivo na elaboração do carnaval, liderado pelo carnavalesco Edson Pereira. Em 2027, a União de Maricá estreará no Grupo Especial.