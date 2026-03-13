Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2896 | Euro R$ 6,0529
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ao lado de Lula, Eduardo Paes anuncia Ozempic na rede pública do Rio

Prefeito pede que medicamento seja incorporado em todo SUS

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 13 de março de 2026 - 15:21
Ozempic estará na rede pública de saúde do Rio de Janeiro
Ozempic estará na rede pública de saúde do Rio de Janeiro -

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse nesta sexta-feira (13) que vai incorporar o medicamento Ozempic à rede pública do município a partir da próxima semana. O anúncio foi feito durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro.

“Na terça-feira que vem – a gente está esperando o anúncio do [ministro da Saúde, Alexandre] Padilha, então, está saindo cara essa conta –, nós introduzimos o Ozempic na rede pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro, no super centro da Zona Oeste”, disse Paes, ao lado de Lula e do próprio Padilha.

Leia também:

Bolsonaro passa mal e é levado de ambulância para o Hospital DF Star em Brasília

Câmara aprova Projeto de Lei que autoriza compra de spray de pimenta para mulheres maiores de 16 anos

Durante o evento, Paes pediu que o governo federal incorpore o medicamento em todo o Sistema Único de Saúde (SUS).

“O povo quer Ozempic, presidente. Bota pilha no Padilha. Acelera com o Padilha. O senhor tem que colocar Ozempic na rede pública do SUS do Brasil inteiro”.

Entenda

O Ozempic é um dos diversos medicamentos agonistas do receptor GLP‑1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, indicados para o tratamento do diabetes e para o controle da obesidade. O grupo inclui a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida.

Tags:

ozempic Rio de Janeiro

Matérias Relacionadas