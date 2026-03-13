Atletas de Niterói vendem paçoca para disputar o Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo

Um vídeo de dois atletas niteroienses, com diversas medalhas no pescoço vendendo caixas de paçoca, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. No vídeo, Pedro Guilherme e Thiago Rodrigues, ambos de 15 anos, mobilizaram a cidade para reunir recursos e levar a competitividade fluminense ao maior torneio da modalidade no mundo, em São Paulo. A competição acontece de 23 de abril a 3 de maio.

A reportagem do O SÃO GONÇALO entrevistou os jovens para saber mais detalhes.

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Ambos são alunos do centro de treinamento HDR, em Itaipu, Niterói. Pedro começou a trajetória no esporte cinco anos atrás, logo em uma das primeiras turmas da academia. Ele sempre foi apaixonado por esportes, mas o jiu-jitsu em especial chamou sua atenção e hoje a grande meta é tornar o esporte a sua carreira.

Para Thiago, a luta é mais recente. Ele iniciou os treinos no ano passado e competiu pela primeira vez em setembro, colecionando pilha de medalhas de ouro desde então, sempre com objetivo de "chegar ao topo".





Trecho do vídeo que viralizou Reprodução/ @niteroicarai

Autor: Reprodução/ @niteroicarai

Os amigos treinam juntos de segunda a sexta e são vistos como grandes promessas pelo treinador, Aroldo Luiz Fernandes, que não costuma levar juvenis para competições em outros estados, mas dessa vez, abriu uma exceção.

"Não tenho o costume de levar, por conta do tamanho da competição, consome muitos dias úteis, por conta das aulas escolares e também por causa do nível da competição; Mas por conta do desempenho, da dedicação, além dos resultados, a gente decidiu fazer isso pela primeira vez", contou o mestre.

Mensalidade, quimono, inscrição e transporte. Muitas vezes, essas despesas impedem a progressão no esporte, então o professor sugeriu "por que não vender algo?".

Aliada à sugestão do mestre, o apoio dos pais e a vontade de competir, surgiu a ideia de vender as paçocas. Após alguns dias vendendo e com a repercussão do vídeo nas redes sociais, eles conseguiram atingir a meta para suprir as despesas da viagem, que será a primeira interestadual dos atletas.

A competição tem formato eliminatório, podendo acumular mais de 100 atletas em um chaveamento. Inclusive, ambos irão dividir o tatame com grandes atletas da categoria adulta, que são os que estão no auge de performance.

Os pais de Pedro também estiveram no CT e contaram com muito orgulho sobre o jovem atleta. A mãe, Lucineia dos Santos, 44, conta que o papel deles é de apoiar e ajudar sempre no que podem, e que a decisão pelas vendas de paçoca foi motivo de orgulho.

"Eu estou já com o coração partido, mas a gente sabe que a gente cria os filhos para voarem. Eu vou estar aqui lutando por ele; tentarei ir, mas se eu não conseguir, vou ficar aqui com o coração apertadinho, mas confiante", desabafou a mãe.

O pai, Alexandre da Silva, 46, embarca nas expectativas da competição: "Apoio total, confiança total no professor, na equipe que vai. A academia cresceu junto com ele desde o começo e o importa é o incentivo".

Segundo a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a entrada para o público na competição que acontece no Centro Barueri, é gratuita. Para os interessados, as inscrições ainda estão abertas no site.

1/4 | Foto: Arquivo Pessoal

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