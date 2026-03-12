Maricá: Dilsinho e Naiara Azevedo são atrações da Festa de São José em 2026

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Eventos e Assuntos Religiosos, realiza entre os dias 13 e 15 de março os shows da tradicional Festa de São José, que homenageia o padroeiro da primeira igreja da cidade. A programação ocorre na orla do Marine, a partir das 18h, reunindo atrações musicais locais e nacionais para moradores e visitantes.

Na sexta-feira (13), as atrações musicais começam às 20h, com apresentação do grupo Oh Sorte. Em seguida, às 22h, sobe ao palco a cantora Naiara Azevedo, conhecida nacionalmente por sucessos do sertanejo como “50 Reais”, “Pegada Que Desgrama”, “50 Por Cento” e “Palhaça”.

No sábado (14), o público poderá acompanhar, às 20h, o show da banda Fraternidade, seguida pelo cantor Farias, que se apresenta às 22h30. Encerrando a programação musical, no domingo (15), o palco recebe Babby do Cavaco, às 19h, trazendo o samba para a celebração. Logo depois, às 21h, o cantor Dilsinho comanda o último show da festa, trazendo marcos do pagode romântico, como “Péssimo Negócio”, ‘’Refém”, dentre outros.

A Festa de São José é uma das celebrações mais tradicionais do município, reunindo moradores e visitantes em momentos de devoção, confraternização e atividades culturais. Além dos shows, a programação religiosa e festiva celebra a importância do padroeiro para a população de São José do Imbassaí.

Serviço

Programação de shows da Festa de São José

Local: Orla do Marine – São José do Imbassaí

Data: 13, 14 e 15 de março

Horário: A partir das 18h

Programação de shows:

Sexta-feira (13/03) – 20h: Oh Sorte | 22h: Naiara Azevedo

Sábado (14/03) – 20h: Fraternidade | 22h30: Farias

Domingo (15/03) – 19h: Babby do Cavaco | 21h: Dilsinho