'O Agente Secreto' estreia na Netflix e entra na reta final da corrida pelo Oscar 2026

O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque internacional com O Agente Secreto, novo longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme, estrelado por Wagner Moura, estreou no último sábado (7) no catálogo da Netflix e rapidamente alcançou a lista dos títulos mais assistidos da plataforma. Desde sua estreia, o longa vem despertando a atenção do público e da crítica, ampliando ainda mais as expectativas em torno de sua participação na temporada de premiações.

A produção também ganhou destaque na corrida pelo Oscar 2026, considerada uma das disputas mais aguardadas dos últimos anos. O filme foi indicado em quatro categorias importantes: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.



A cerimônia da premiação acontece no próximo domingo, dia 15, a partir das 21h, reunindo os principais nomes da indústria do cinema mundial. Caso conquiste alguma das estatuetas, “O Agente Secreto” poderá marcar mais um momento histórico para o cinema brasileiro.