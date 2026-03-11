Wagner Moura é confirmado como um dos apresentadores do Oscar 2026

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou, nessa quarta-feira (11), que Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar desse ano. O ator vai subir ao palco da maior premiação do cinema norte-americano para apresentar uma das categorias, falar os indicados e o vencedor.

Wagner também concorre na categoria 'Melhor Ator', por sua atuação no longa-metragem 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção brasileira também foi indicado aos prêmios de 'Melhor Filme', 'Melhor Filme Internacional' e 'Melhor Direção de Elenco'.

Além do baiano, outras personalidades da mídia entregarão prêmios durante a cerimônia.

Essa não é a primeira vez que um brasileiro sobe ao palco do Oscar para apresentar uma categoria. Em 1987, Sônia Braga se tornou a primeira brasileira a ser convidada a apresentar uma categoria. Já em 2003, Caetano Veloso foi convidado para se apresentar.