Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1592 | Euro R$ 5,9671
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Wagner Moura é confirmado como um dos apresentadores do Oscar 2026

Brasileiro está indicado na categoria 'Melhor Ator' pelo longa-metragem 'O Agente Secreto'

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de março de 2026 - 18:13
Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto' -

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou, nessa quarta-feira (11), que Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar desse ano. O ator vai subir ao palco da maior premiação do cinema norte-americano para apresentar uma das categorias, falar os indicados e o vencedor.

Wagner também concorre na categoria 'Melhor Ator', por sua atuação no longa-metragem 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção brasileira também foi indicado aos prêmios de 'Melhor Filme', 'Melhor Filme Internacional' e 'Melhor Direção de Elenco'.

Além do baiano, outras personalidades da mídia entregarão prêmios durante a cerimônia.

Leia também: 

Instituto promove primeira corrida e caminhada contra o feminicídio em Niterói

Vagões femininos no trem e metrô passarão a ser 24 horas por dia no Estado do Rio

Essa não é a primeira vez que um brasileiro sobe ao palco do Oscar para apresentar uma categoria. Em 1987, Sônia Braga se tornou a primeira brasileira a ser convidada a apresentar uma categoria. Já em 2003, Caetano Veloso foi convidado para se apresentar.

Tags:

filme Oscar wagner moura

Matérias Relacionadas