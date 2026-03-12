Maricá cria bolsa para fortalecer formação de médicos da atenção básica

O objetivo central do programa é estimular a formação de especialistas em Atenção Primária à Saúde - Foto: Divulgação/Cauã Santana

A Prefeitura de Maricá instituiu o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, estabelecida pela Lei n° 3.701, com foco na qualificação de profissionais para atuação na rede municipal. A medida cria bolsas complementares de estudo e pesquisa destinadas aos médicos residentes, além de gratificações para preceptores, docentes e coordenadores que participam da formação desses profissionais no município.

O objetivo central do programa é estimular a formação de especialistas em Atenção Primária à Saúde, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a atuação das equipes nas Unidades de Saúde da Família, que representam a porta de entrada da rede municipal de saúde.

Durante o período de formação, os médicos residentes atuarão diretamente nos territórios, desenvolvendo atividades assistenciais e participando de processos formativos voltados ao cuidado integral, à promoção da saúde e à prevenção de doenças. A jornada inclui atividades práticas nas unidades de saúde e momentos de formação teórica, seguindo as diretrizes da residência médica e as necessidades do sistema público de saúde.

Entre os direitos assegurados pela legislação estão o descanso semanal, período anual de repouso remunerado e licença-maternidade, além do acompanhamento pedagógico e técnico ao longo de todo o processo de formação.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Velho, destacou que a iniciativa integra a estratégia de fortalecimento da rede municipal de saúde:

“A criação da bolsa complementar para os médicos residentes faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em Maricá. Estamos estruturando a rede para formar profissionais dentro do próprio município, alinhados com a realidade do território e com o modelo de cuidado que estamos consolidando nas nossas Unidades de Saúde da Família”, afirmou.

Formação integrada à rede municipal

O ingresso no programa ocorrerá por meio de processo seletivo público, destinado a médicos com formação superior na área e registro profissional. Os profissionais selecionados participarão de um programa estruturado de formação, com acompanhamento de preceptores e docentes vinculados à rede municipal de saúde.

A gestão das bolsas e a supervisão das atividades pedagógicas ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Saúde e da Comissão de Residência Médica (COREME) de Maricá, responsável pela organização acadêmica e pela condução das atividades formativas.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Maricá com a qualificação dos profissionais da saúde e com o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e garantindo cuidado mais próximo, contínuo e integrado à população.