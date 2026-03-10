Cine Henfil divulga programação da semana de 13 a 15 de março

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 20 a 22 de fevereiro, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica para os filmes Indicados ao Oscar 2026: “Pecadores”, “Sirat”, “Um Filme Minecraft”, “Valor Sentimental” e “A Hora do Mal”. A programação também conta com “Hola Frida”. O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 13/03 (sexta)

18h - Especial Indicados ao Oscar 2026: F1 - Pecadores

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder (e sangue), Smoke e Stack (Michael B. Jordan) terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. Dirigido por Ryan Coogler (mesmo realizador de Pantera Negra e Creed) numa parceria já consagrada com Michael B. Jordan, Pecadores traz um thriller intenso com elementos sobrenaturais numa história repleta de mistérios.

Classificação: 16 anos

Dia 14/03 (sábado)

14h – Hola Frida

Frida Kahlo é uma garota diferente. Brilhante e vibrante, tudo lhe interessa. E quando as provações e tribulações da vida surgem em seu caminho, ela as confronta com sua imaginação avassaladora.

Classificação: Livre

16h - Especial Indicados ao Oscar 2026: Sirat

Sirât apresenta a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) chamados, respectivamente, Luis e Esteban, que viajam até o Marrocos atrás de uma rave no meio das áridas montanhas do deserto. A dupla está em busca da filha e irmã Marina que desapareceu meses atrás em outra dessas grandiosas e excessivas festas. Eles distribuem a foto da jovem pelos festeiros que se movem ao som da música eletrônica com uma liberdade que o pai e o filho menor desconhecem. Movidos pela esperança e pelo destino, os dois decidem seguir um grupo que está à procura de uma última festa que acontecerá no meio do deserto. Os cinco amigos tentam convencer Luis e Esteban a não segui-los, mas a dupla insiste e os sete acabam formando um forte laço e compartilhando histórias de vida e obstáculos pelo caminho até a rave. Lá, esperam encontrar a jovem Marina.

Classificação: 16 anos

18h - Especial Indicados ao Oscar 2026: A Hora do Mal

A Hora do Mal acompanha o misterioso e inexplicável desaparecimento de 17 crianças de uma mesma turma, a classe da professora Gandy (Julia Garner). Numa noite qualquer, exatamente às 2h17 da madrugada, todos os alunos da sala de Gandy acordaram, fugiram de suas casas por livre e espontânea vontade e sumiram – com exceção de um único jovem, o tímido Alex Lilly. Sem nenhum sinal de arrombamento, violência ou sequestro, a cidade inteira passa a exigir respostas sobre o que pode ter acontecido naquela noite. Quem ou o que pode estar por trás deste estranho evento? Gandy vira o principal alvo do escrutínio público, já que todos os moradores do pequeno subúrbio acreditam que ela é a responsável pelo caso. Ao mesmo tempo, uma cidade em luto tenta seguir com sua rotina enquanto os pais lutam para desvendar o que ocorreu e as autoridades buscam por informações pela cidade.

Classificação: 18 anos

Dia 15/03 (domingo)

16h – Especial Indicados ao Oscar 2026: Um Filme Minecraft

Um Filme Minecraft é a primeira adaptação live-action para os cinemas do jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft. Neste universo onde a criatividade não só proporciona diversão como também é vital para a sobrevivência, quatro indivíduos desajustados — Garrett arrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) — são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível, Steve (Jack Black). Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real.

Classificação: 10 anos

18h - Especial Indicados ao Oscar 2026: Valor Sentimental

Valor Sentimental retrata o relacionamento conturbado entre um pai, suas duas filhas e as feridas complexas que se estendem por décadas no cerne da família. Diante do frágil laço paternal, o carismático Gustav, pai distante de Nora e Agnes e um renomado diretor de cinema, decide que seu próximo longa será o seu filme de retorno aos holofotes. Sabendo o quão pessoal e importante é o projeto, o cineasta oferece à filha Nora, uma estabelecida atriz de teatro, o papel principal da trama. Quando ela recusa a oferta, Gustav entrega a personagem para uma jovem e entusiasmada estrela de Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning), quem rapidamente percebe que, sem querer, se envolveu num drama incrivelmente íntimo (fora e dentro das telas). Assim, as irmãs precisam lidar com a relação atravessada e complicada com Gustav, enquanto uma atriz americana se instala no centro dessa complexa dinâmica.

Classificação: 14 anos